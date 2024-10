Dezoito títulos da coleção “Infame ruído”, que reúne nomes da poesia contemporânea, serão lançados pelo projeto Terceira Feira, nesta segunda-feira (14/11), às 19h, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466, Lourdes).

A noite contará com conferência da poeta, ensaísta e tradutora Vera Casa Nova, talk-show de Wander Conceição e intervenções poéticas.

A coleção, iniciativa do Instituto Daghobé, é voltada para a formação de leitores em escolas públicas de cidades com menor IDH em Minas.



De acordo com os organizadores, a coleção apresenta um mapeamento da produção poética contemporânea no país, “com autoras e autores que se destacam por particularidades estéticas e também éticas em suas respectivas zonas de atuação”.

A primeira edição do Terceira Feira – Encontro de Literaturas das Margens do Mundo ocorreu de 11 a 15 de setembro deste ano em Diamantina, cidade do Vale do Jequitinhonha.