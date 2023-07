Vera Casa Nova lança plaquete de poesia 'Abraços' em BH

Vera Casa Nova: trabalho conta com arte de Flávio Vignoli (foto: Rede Minas/Divulgação)

"Abraços", de Vera Casa Nova, será lançado neste sábado (15/7) na papelaria do Mercado Novo (avenida Olegário Maciel, 742, loja 2176), entre 12h e 15h.Poeta, ensaísta, tradutora, pesquisadora em poéticas contemporâneas e ex-professora da Faculdade de Letras da UFMG de Teoria da Literatura e Semiótica, Vera Casa Nova tem livros publicados sobretudo de poesia, além de artigos sobre relações entre as artes.Com gravuras tipográficas de Flávio Vignoli, "Abraços" é uma plaquete de poesia editada artesanalmente pela Tipografia do Zé, - a mesma que em 2018 editou para Vera Casa Nova o livro "Poemas para meu pensamento".A nova obra traz cinco poemas sobre as formas sensíveis dos encontros ou de sua ausência: "A ausência do amigo/Longe ou perto/Deixa deslizar no esquecimento/O eu do nós/Cantamos Mangueira como cenário/Nesse diálogo de vozes: a perenidade./Inquietude diante do que foi/Percorrer caminhos/E deixar vir os fantasmas/E lembrar a amizade no abraço último/Do teu corpo morto."