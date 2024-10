Celebrar o afeto e a esperança. Essa é a proposta das 12 faixas do disco de estreia do coletivo mineiro Sítio Rosa, cujo show de lançamento será realizado neste domingo (13/10), no Centro Cultural Sesiminas, em Belo Horizonte.

Formado pelos músicos Jennifer Souza e Bernardo Bauer, além das artistas visuais Julia Baumfeld e Laura Lao, o projeto surgiu no período que o grupo passou em um sítio em Santana do Riacho, na Região Central do estado. Jennifer e Bernardo, ex-integrantes da banda Moons, atualmente seguem carreiras solo. Julia e Laura, responsáveis pelo universo visual do álbum, participam de algumas faixas e de vocais.

“A criação sempre caminhou junto, nunca a vimos como algo separado”, explica Julia Baumfeld. “Foi intencional que a parte artística tivesse protagonismo, é raro ver lançamentos musicais com essa preocupação. Geralmente, as pessoas pensam apenas na arte da capa. Estamos trazendo uma experiência audiovisual completa”, emenda Laura Lao.

Rodas de violão

Após quatro anos de elaboração, o álbum foi lançado em 26 de agosto nas plataformas. É dedicado à família em suas variadas formas. As canções, criadas em rodas de violão, trazem uma experiência lúdica para as crianças e a oportunidade de reconexão com a infância para os adultos.



As histórias são costuradas por três protagonistas: a bebê Rosa, filha de Bernardo e Laura; a cachorrinha Lua, adotada por Jennifer; e a cadela Lhasa, que encontrou um novo lar no sítio.



“A infância e a vida simples no campo, perto da natureza e dos animais, são o universo do Sítio Rosa”, explica Laura.

Letras abordam a chegada e a partida de membros da família, o amor, o acolhimento e a infância mais conectada à natureza. Os versos são de André Travassos, Felipe D’Angelo e Pedro Hamdan, ex-integrantes da banda Moons, que anunciou pausa nas atividades em março do ano passado.



“Sítio Rosa é fruto do nosso encontro no Moons. Todos os integrantes estarão no show, o que é muito simbólico. Mesmo com o hiato da banda, seguimos amigos e colaborando juntos”, comenta Jennifer.



O show contará com os convidados Kristoff Silva, Thiago Corrêa, Lucas de Moro, Gabriela Viegas, Pedro Hamdan e o pequeno Tomtom, que canta na faixa “Lhasa”. Haverá participações especiais de Fernanda Takai, André Travassos e Felipe D’Angelo.



“Será o nosso primeiro contato ao vivo com o público. Até agora, a repercussão tem sido muito positiva. É um disco especial, cheio de mensagens esperançosas, com músicas que foram compostas como um abraço”, afirma Jennifer Souza.

Adriana Calcanhotto lança o quarto disco da Partimpim, sua persona infantil



A direção musical é assinada por Kristoff Silva e os cenários foram desenvolvidos por Giulia Pompeo. Projeções com ilustrações criadas por Julia Baumfeld e Laura Lao vão dialogar com as peças do cenário.



“Sítio Rosa” também está disponível em LP. Jennifer Souza diz que o formato oferece experiência sonora mais rica em comparação às plataformas digitais. O vinil, aliás, já chegou ao Japão. “Eles são apaixonados pela música brasileira, especialmente a mineira”, conta. O disco estará à venda no show e nas redes sociais.

SÍTIO ROSA

Show neste domingo (13/10), às 11h, no Centro Cultural Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla. Entrada franca para crianças de até 3 anos.