O humorista Ary Toledo, de 87 anos, morreu na manhã deste sábado (12/10) em São Paulo. A informação foi dada pelo perfil oficial do artista.

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta, Mestre”, diz o comunicado.

Quem era Ary Toledo?

Ary Toledo, nascido em 22 de agosto de 1937, em Martinópolis, São Paulo, foi um dos mais importantes humoristas do Brasil. Conhecido por sua irreverência e por piadas que abordavam temas sociais, políticos e até de duplo sentido, ele começou sua carreira artística no Teatro de Arena e, aos poucos, conquistou o público com seu estilo único de fazer humor. Ary também foi cantor, letrista e ator, construindo um legado multifacetado na cultura brasileira.

Casado por mais de 40 anos com a atriz e jornalista Marly Marley, que faleceu em 2014, Ary enfrentou dificuldades pessoais após a perda da companheira, mas continuou sua trajetória artística. Ele marcou gerações com suas apresentações e gravações de discos de piadas, sendo considerado um dos maiores ícones do humor no Brasil.

O corpo de Ary Toledo será velado neste sábado no Ossel Memorial, localizado na Avenida Goiás, 459, no Centro de São Caetano do Sul. O velório está previsto para começar às 14h, seguido pela cerimônia de despedida às 19h. Amigos, familiares e fãs poderão prestar suas últimas homenagens ao comediante que marcou gerações com seu humor irreverente.

Ary Toledo deixa um legado de riso, irreverência e inteligência que atravessou décadas, conquistando o coração de milhares de brasileiros. Sua morte marca o fim de uma era no humor brasileiro, mas suas piadas e a alegria que ele proporcionou continuarão vivas na memória de seus fãs.