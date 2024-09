Sabina no cenário do SP1, telejornal local da emissora em São Paulo

No programa “Bom Dia São Paulo” da TV Globo, a apresentadora Sabina Simonato se viu em uma situação inusitada na manhã desta terça-feira (24). Durante uma transmissão ao vivo, um comentário de um internauta chamou a atenção dos colegas de bancada e gerou muitas risadas.





Sabina, conhecida por seu carisma e profissionalismo, foi pega de surpresa quando um dos comentários exibidos na tela continha um elogio um tanto ousado.





“A Sabina é tão bonita que eu daria a primavera, o verão, o outono e até o inverno, sem cobrar nada”, dizia a mensagem.





A jornalista, surpresa, tentou entrar na brincadeira. “Ah, gente! Arrasei agora. Pode acabar o jornal”, comentou, rindo.





O episódio aconteceu durante a leitura de mensagens dos telespectadores, segmentação comum em telejornais locais da Globo e rapidamente viralizou nas redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados do dia.



Como Sabina Reagiu ao Comentário Descontraído?



Sabina Simonato, que há anos está à frente das notícias matinais, mostrou mais uma vez por que é tão querida pelo público. Sua reação ao comentário foi exemplar. Ela sorriu, agradeceu educadamente e continuou com a objetividade que marca sua carreira.





Nas redes sociais, a reação de Sabina foi amplamente elogiada. Internautas comentaram sobre sua capacidade de se manter profissional mesmo diante de situações inesperadas e engraçadas. Outros aproveitaram para enfatizar o charme e a competência da apresentadora.



Repercussão nas Redes Sociais



O incidente não passou despercebido nas redes sociais. No Twitter, por exemplo, “Sabina Simonato” rapidamente se tornou um dos trending topics da manhã, com usuários compartilhando o clipe do programa e comentando sobre o ocorrido.





- Muitos telespectadores elogiaram a postura de Sabina.

- Outros aproveitaram para brincar com a situação, criando memes.

- Sites e blogs de entretenimento também repercutiram o episódio.



Quem É Sabina Simonato?



Sabina Simonato é uma das jornalistas mais respeitadas do jornalismo brasileiro. Com uma carreira sólida na TV Globo, ela conquistou o público com sua seriedade e simpatia. A jornalista, que está na casa dos 40 anos, é filha da jornalista Rita Lisauskas e sempre mostrou afinidade com o jornalismo desde pequena.





Além de sua atuação no “Bom Dia São Paulo”, Sabina participa de diversas iniciativas sociais e frequentemente compartilha seu cotidiano nas redes sociais, aumentando ainda mais a proximidade com seu público.



Principais Destaques da Carreira de Sabina Simonato



- Formação em Jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP).

- Início de carreira em pequenas emissoras locais.

- Contratação pela TV Globo em 2010.

- Apresentadora do “Bom Dia São Paulo” desde 2016.

- Reconhecimento por reportagens investigativas e coberturas jornalísticas.