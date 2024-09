Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento lhe propicia mudanças na carreira, compromissos e propósitos de vida. A comunicação com autoridades pode ser bem intensa, mas lhe pede também realismo e objetividade. Propício para expressar e comunicar seus potenciais no mundo lá fora. Um forte senso de propósito de vida lhe facilita fazer escolhas e buscar alternativas no trabalho.

Depuração mental

Ocorre hoje uma conjunção de Mercúrio e Vesta no signo de Virgem. Somos chamados a depurar a mente e as emoções sob uma luz mais crítica, pragmática e realista. Momento que nos facilita depuração da mente, rotinas, ideias e métodos. Conexão interna que facilita reavaliar a vida material e seu funcionamento.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique