Depuração mental

Ocorre hoje uma conjunção de Mercúrio e Vesta no signo de Virgem. Somos chamados a depurar a mente e as emoções sob uma luz mais crítica, pragmática e realista. Momento que nos facilita depuração da mente, rotinas, ideias e métodos. Conexão interna que facilita reavaliar a vida material e seu funcionamento.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz transformações intensas ligadas à vida material. Está depurando ideias acerca de suas rotinas, trabalho e/ou saúde. Deve ter a mente aberta para as mudanças. Questões de saúde, comunicação no trabalho e cumprimento de tarefas ganham especial força e motivação. Busque escutar sua voz interior para fazer as mudanças necessárias.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz grande foco em si mesmo. Sua mente se encontra mais autocentrada e isso produz uma transformação intensa agora. Está muito focado na sua essência e buscando exprimir a si mesmo com objetividade. Mas deve se abrir para ser flexível e múltiplo. A relação com crianças, filhos e criações pode ser bem transformadora neste momento.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz grande foco em questões emocionais. Mercúrio, seu regente, faz sua mente conectada às raízes, família, ancestralidade e vida pessoal; todavia, há também um viés de transformação profunda aqui. Busque ter um olhar renovado para velhas situações, experiências passadas e emoções. Mudança na comunicação emocional e familiar em alta.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu campo mental é estimulado de forma intensa hoje. Momento para se ter racionalidade aliada à intuição, tudo num equilíbrio perfeito. Se permita dialogar e ventilar sobre antigas ideias, vivências e emoções; tudo isso pode ser muito curativo neste momento e trazer libertação. Depuração da menta através de senso crítico e práticas de disciplina mental.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há agora a forte necessidade de se transformar velhos valores e apegos a bens materiais ou situações aparentemente estabelecidas, mas sem real valor. Seu foco mental este setor está mudando. Busque uma adaptabilidade mental para renovar seu valor verdadeiro e energia de prosperidade. Limpe, desapegue, recicle e faça esta energia material fluir.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A conjunção de Mercúrio e Vesta no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz uma grande motivação de transformação pessoal. Estará buscando expressar a si mesmo, mas de forma fiel ao seu mundo interno. Esse grande foco em si mesmo lhe auxilia a renovar formas de ser e se posicionar, lhe levando a ter mais segurança em si mesmo e na vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu campo subconsciente está bastante estimulado hoje. O momento lhe é propício para transformar emoções e ideias de forma intensa, porém organizada. Busque o equilíbrio entre ponderar e sentir. Questões do passado também lhe pedem um tanto mais de entrega, fluidez, perdão para chegar numa transcendência. Foco mental nas questões mais sutis e emocionais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz transformações em seu campo social. O contato com os semelhantes pode trazer grandes transformações e mudanças de ideias e conceitos. Algumas comunicações carecem agora de senso crítico e veracidade. Você pode estimular a muitos agora se expressando com honestidade e realismo. Busque renovação de ideias e conceitos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento lhe propicia mudanças na carreira, compromissos e propósitos de vida. A comunicação com autoridades pode ser bem intensa, mas lhe pede também realismo e objetividade. Propício para expressar e comunicar seus potenciais no mundo lá fora. Um forte senso de propósito de vida lhe facilita fazer escolhas e buscar alternativas no trabalho.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz grandes questionamentos filosóficos, de fé e de vida. Há um estímulo para buscar novas ideias, novos rumos e renovação de fé. Viagens e estudos superiores também podem trazer esse fogo transformador à tona. Deixe sua intuição fluir e se permita vislumbrar novos horizontes e possibilidades futuras, mas sem perder o realismo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe propicia profundas transformações tanto no campo mental quanto no emocional. Está reciclando intensamente suas ideias e opiniões, assim como suas emoções e vivências passadas. Se permita esta transformação para se libertar de velhos conteúdos. A energia sexual e da partilha tendem a estar no seu foco, assim como suas questões emocionais, mas tudo com realismo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe traz transformações ligadas às parcerias, amor e vidam social. Há uma grande transformação acontecendo na forma como se comunica e troca com os outros. Busque veracidade e senso crítico para ter resoluções benéficas. Ter clareza junto do parceiro pode lhe auxiliar na busca de objetivos comuns e na comunicação mais objetiva.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique