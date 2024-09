“Quando era criança, eu me comunicava com minha família, ou pelo menos com aqueles que não se incomodavam com minha gagueira“, recordou James Earl Jone em uma entrevista ao Daily Mail em 2010. “Quando comecei na escola, minha gagueira era tão pronunciada que desisti de tentar falar corretamente.“

Apesar dos desafios, Jones conseguiu superar suas dificuldades com a ajuda de um professor de inglês que o incentivou a explorar a linguagem. “Ele me fez participar de debates, de aulas de leitura dramática e me incentivou a falar e ler poesia — Edgar Allan Poe era meu favorito“, revelou.

Sua paixão recém-descoberta pela linguagem levou-o a cursar drama na Universidade de Michigan. Após sua graduação, Jones serviu no Exército dos Estados Unidos como segundo tenente e, após ser dispensado em 1955, mudou-se para Nova York para seguir uma carreira no teatro. Sua estreia na Broadway foi em Sunrise at Campobello (1958), e ele protagonizou produções como The Egg, Infidel Caesar e The Great White Hope, que lhe renderam o Tony de Melhor Ator em Peça em 1969.

Além de seu trabalho no palco, Jones construiu uma carreira notável no cinema e na televisão. Ele fez sua estreia cinematográfica em 1964 com Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, e apareceu em filmes amados como Field of Dreams, The Hunt for Red October, The Sandlot e Coming to America. Na TV, seus créditos incluem Roots, LA Law, Gabriel’s Fire, Law & Order, Frasier e House.

James Earl Jones também era dublador

Seu papel mais icônico foi a voz de Darth Vader na franquia Star Wars. Jones também deu voz a Mufasa em O Rei Leão, ao Papai Noel em Recess e ao famoso slogan “This Is CNN” da rede de notícias. Sua carreira de dublagem incluiu até mesmo a narração de vários audiolivros.

Entre os prêmios que recebeu estão o Tony, um Emmy por seu trabalho em ‘Roots: The Next Generation‘, um Screen Actors Guild Lifetime Achievement Award, uma homenagem do Kennedy Center e uma Medalha Nacional americana de Artes.

Apesar de suas notáveis conquistas, James Earl Jones sempre manteve a humildade e a gentileza, nunca esquecendo suas origens.

“Não tenho presunções, nem arrogância sobre minha voz“, disse durante uma aparição no Dick Cavett Show em 1995. “Ela falha comigo frequentemente porque eu sou gago.”

Jones deixa seu filho, Flynn Earl Jones, fruto de seu casamento com a falecida esposa Cecilia Hart.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis