A Vesperata de Diamantina tem apresentações regulares há duas décadas, com os músicos postados nas sacadas das construções da histórica Rua da Quitanda, atraindo turistas à cidade para ouvi-los.



“A Vesperata surgiu a partir de uma iniciativa do maestro Pururuca. Ele percebeu que, na hora das vésperas, quando a linha do horizonte fica mais avermelhada, a população da cidade estava sempre caminhando pelo Centro, ou fazendo a capistrana, como nós chamamos”, conta o secretário da Cultura e do Patrimônio de Diamantina, Alberis Mafra.



“Então ele decidiu, junto com a banda do Batalhão da Polícia Militar, colocar músicos na janela das sacadas de Diamantina para tocar enquanto as pessoas caminhavam", diz Alberis.



A Vesperata será apresentada em Belo Horizonte, gratuitamente, nesta segunda-feira (9/9), às 20h, no Palácio da Liberdade. Os ingressos serão distribuídos na forma de bottons individuais e poderão ser retirados na entrada, a partir das 19h, quando os portões serão abertos.



A apresentação em Belo Horizonte fará parte da programação da Semana do Ministério Público, promovida em celebração aos 40 anos da Constituição Federal.



Em Diamantina, o concerto ocorre aos sábados, com os músicos tocando nas janelas das sacadas e o maestro regendo a orquestra no centro da rua. O público fica sentado em mesas e cadeiras dispostas pelo local, aproveitando o repertório que mescla clássicos nacionais e internacionais e peças populares.



Espetáculo único

Segundo Alberis, a tradicional Rua da Quitanda oferece um ambiente ideal para a experiência satisfatória da Vesperata, devido à sua acústica natural, o cenário histórico colonial e o serviço de alimentação de alta qualidade. “A apresentação é única em nossa cidade, mas nós nos esforçamos para levar uma amostra dessa experiência para o público de outras cidades. E é isso que nós vamos fazer no Palácio da Liberdade, com a orquestra e o repertório musical selecionado”, diz o secretário.



De volta à capital mineira, depois de uma apresentação no CCBB-BH, em 2020, e dessa vez com entrada franca, a participação da Vesperata na Semana do MP torna-se uma oportunidade para a orquestra expandir seu público e promover a cultura de Diamantina.



“A Vesperata é um produto turístico da cidade e agora poderemos divulgar o calendário das apresentações de 2025, que já está pronto para receber os próximos visitantes. Diamantina está em busca do reconhecimento como uma cidade criativa da música, um título internacional que tentaremos conquistar no próximo ano, e fazer com que mais pessoas percebam essa característica nesse momento é de suma importância”, aponta Alberis Mafra. (Giovana Souza, estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes)

“VESPERATA DE DIAMANTINA”

Concerto ao ar livre, com a banda militar e mirim de Diamantina, no Palácio da Liberdade (Praça da Liberdade, s/nº - Funcionários), nesta segunda-feira (9/9), às 20h. Entrada gratuita, com retirada de ingressos a partir da abertura dos portões, às 19h, na entrada do local.