Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O momento lhe traz maior clareza mental e de escolhas. Sua mente está mais lúcida e crítica, lhe permitindo enxergar os limites de seus objetivos futuros, fé e senso de expansão. Lembre-se de se pautar em seu eixo ético com firmeza para fazer escolhas melhores, assim como se comunicar com maturidade. Relações com conhecidos, parentes, vizinhos, colegas de estudos ou da fé podem lhe mostrar pontos que necessitam de amadurecimento.

Consciência dos limites

A oposição entre Sol em Virgem e Saturno em Peixes traz para o momento consciência de nosso senso de autoridade, limites, estruturação e maturação. As relações podem ser o ponto focal de tais desafios. Será preciso aqui estar ciente de nossa percepção crítica e analítica para estabelecer os justos limites emocionais junto aos semelhantes. Clareza e insights também para a resolução de questões desafiadoras no geral.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique