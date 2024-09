Consciência dos limites

A oposição entre Sol em Virgem e Saturno em Peixes traz para o momento consciência de nosso senso de autoridade, limites, estruturação e maturação. As relações podem ser o ponto focal de tais desafios. Será preciso aqui estar ciente de nossa percepção crítica e analítica para estabelecer os justos limites emocionais junto aos semelhantes. Clareza e insights também para a resolução de questões desafiadoras no geral.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O momento lhe pede consciência dos movimentos do plano material e isto lhe mostrará questões psicológicas, emocionais e/ou energéticas que podem ser desafios no seu crescimento. Busque estruturar melhor seu campo emocional para florescer no material. Relações com colegas de trabalho ou prestadores de serviço podem ser úteis para que você amadureça e enxergue melhor suas emoções e psiquismo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O momento lhe pede que faça brilhar sua luz e criatividade. Pode ser que justamente esse brilho posa encontrar resistência, crítica ou rejeição de certas pessoas ou públicos. Lembre-se de ser fiel à sua essência e partilhar de sua unicidade com o coletivo, mesmo quando não seja aprovado por todos. Algumas críticas construtivas e sugestões podem ser úteis para que você aprimore sua expressão e criações.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O momento lhe pede que esteja consciente de suas emoções, vida pessoal e familiar, sonhos e desejos pessoais. Isso lhe trará consciência dos desafios de estruturação, autoridade, carreira e independência. Também demandas do trabalho, compromissos ou figuras de autoridade podem lhe pedir mais lapidação e senso crítico emocional. Busque um amadurecimento de seus sonhos pessoais com realismo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O momento lhe traz maior clareza mental e de escolhas. Sua mente está mais lúcida e crítica, lhe permitindo enxergar os limites de seus objetivos futuros, fé e senso de expansão. Lembre-se de se pautar em seu eixo ético com firmeza para fazer escolhas melhores, assim como se comunicar com maturidade. Relações com conhecidos, parentes, vizinhos, colegas de estudos ou da fé podem lhe mostrar pontos que necessitam de amadurecimento.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, faz oposição a Saturno. Você está bem mais consciente de seus valores, merecimento, talentos e cuidados para consigo. Todavia, Saturno lhe relembra que existe o compromisso da partilha, mas que deve ser feita com maturação e limites justos. Questões emocionais devem ser processadas para uma melhoria em seus ganhos e valores. Questões com parceiros afetivos e/ou sexuais podem lhe despertar consciência disto tudo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande consciência de si mesmo, sua ação e caminho individual. Todavia, a oposição a Saturno lhe relembra que existe compromisso para com o outro. Mas isso inclui lapidar as relações, em especial no campo emocional. Saiba equilibrar sua consciência com a maturidade de relacionar com o devido espaço. Casamento, parcerias, questões jurídicas e/ou vida social lhe demandam este equilíbrio.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O momento lhe pede maior consciência de suas realidades psíquicas, subconscientes, emocionais e/ou espirituais. Você está lapidando arestas neste sentido e isto lhe facilita enxergar limites, compromissos e desafios ligados ao mundo material, saúde, trabalho e/ou rotinas. A cura do sutil lhe permite recriar e lapidar realidades materiais. Atenção aos limites com colegas de trabalho e prestadores de serviço.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O momento lhe traz maior consciência em relação ao futuro, amizades, participação em grupos, causas e ideias inovadoras. Tudo isso lhe faz enxergar mais claramente seus próprios limites. Possivelmente tem de lapidar arestas em sua expressão emocional e a objetividade do contato com o coletivo lhe mostra isso com realismo. Saiba de seus limites para se relacionar bem com os grupos, amigos e o público no geral.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O momento lhe traz grande senso de proposto na carreira, propósito na vida material, estruturações e comando de sua vida. Isso lhe facilita enxergar questões emocionais, apegos do passado, vida familiar e pessoal. Busque se dar os devidos limites neste sentido subjetivo. Algumas coisas do passado podem ter de ser deixadas para trás, mas lembre-se que está caminhando rumo à felicidade futura e concretizações valiosas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz oposição ao Sol. Há uma forte conexão com a fé, ética, estudos superiores, fé e tudo aquilo que traga sentido para a vida. Tudo isso lhe facilita enxergar os eventos do presente com mais fé, mesmo os mais desafiadores. Busque lapidar sua mente e o fluxo excessivo de pensamentos. Limites na própria mente ou com conhecidos, parentes ou vizinhos se fazem necessários. Recorra à sua fé e consciência primeiro.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz oposição ao Sol. Você passa por transformações emocionais profundas e esta consciência lhe aponta para realidades materiais e pessoais estagnadas que carecem de mudança. Excesso de bens materiais ou escassez material podem ser exemplos disso. Acolha a sensibilidade e coloque limites nas situações materiais. Parceiros sexuais ou afetos intensos podem lhe mostrar alguns destes pontos que precisam mudar.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Saturno no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido maior maturidade, realismo e comedimento nos últimos tempos. A oposição ao Sol no setor das relações lhe mostra que o contato com o outro pode lhe auxiliar a enxergar suas próprias limitações e durezas. Observe o que há de crítica construtiva no outro e olhe para si mesmo com maturidade. Firmeza em si mesmo para trazer luz para o contato humano.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique