Biquini fez show em Nepomuceno e volta ao palco do Fenac, na final em Boa Esperança, no sábado



Nepomuceno, no Sul de Minas, recebeu, na sexta-feira (30/8) e no sábado (31/8), a última etapa classificatória da 54ª edição do Festival Nacional da Canção (Fenac). Durante dois dias, um público expressivo acompanhou, na Praça Padre José, as apresentações de 20 músicas concorrentes.

Artistas de vários estados brasileiros estiveram no palco. Mais cinco canções foram selecionadas para a semifinal, que acontece nesta quinta (5/9) e sexta (6/9), em Boa Esperança, também no Sul do estado. A cidade ainda será palco da final, no próximo sábado (7/9).

Na modalidade presencial, garantiram vaga na disputa as músicas “Pandora”, de Márcio Pazin e Valéria Pisauro (Campinas/SP), interpretada, por Aline Cebulski; “Eurofia”, de Renan Ribeiro (Cruzília/MG), que ele mesmo defendeu ao lado de Mariano Nanon e Gê Alvarenga; “Retumbante”, de Edinho Vilas Boas (Fortaleza/CE), na voz do próprio autor; e “Incantu”, de Enrico Di Miceli e Joãozinho Gomes (Santana/AP), cantada por Ariel Moura.

Na modalidade on-line, a classificada foi “Mulher de batalha”, de Janaína Gentil (Leopoldina/MG), com interpretação da própria compositora. Agora são 30 músicas semifinalistas nesta temporada de 2024. As escolhidas pelo júri neste fim de semana se juntam às selecionadas nas etapas anteriores, desde a estreia, em Tiradentes, passando por Perdões, Elói Mendes, Três Pontas e Coqueiral.



Atrações convidadas

Em Nepomuceno, foi realizada uma espécie de aquecimento para a classificatória, com show dos irmãos Rogério Flausino e Sideral cantando músicas de Cazuza na quinta-feira (29/8), dia do aniversário da cidade. Na sexta, após as apresentações de 10 concorrentes, a dupla sertaneja Victor e Leo animou o público. No sábado, depois de outros 10 candidatos subirem ao palco, coube à banda Biquini, expoente da geração do rock brasileiro dos anos 1980, embalar o resto da noite.



Criado em 1971, o Fenac surgiu em Boa Esperança, no Sul de Minas, na onda do sucesso dos famosos festivais de TV. Com caráter plural, o evento abarca sertanejo, samba, MPB, blues e rock. “O importante é que sejam músicas de qualidade. O Brasil é muito rico musicalmente”, diz o criador e organizador do festival, Gleizer Naves.



Os convidados especiais da reta final do Fenac são o cantor Dani Black, na sexta, e a banda Biquini, que, depois de Nepomuceno, volta ao palco no próximo sábado, no encerramento desta 54ª edição.



Premiação

Em 2023, a vencedora foi “Geandra”, canção de Enrico Dimiceli e Joãozinho Gomes interpretada por Ariel Moura, do Amapá. De acordo com Naves, a vitória de Ariel aumentou a participação de artistas do Norte e do Nordeste nesta 54ª edição.



Este ano, o festival vai distribuir um total de R$ 240 mil em prêmios. O primeiro colocado na modalidade presencial receberá R$ 22 mil e o Troféu Lamartine Babo; o segundo ganhará troféu e R$ 17 mil; o terceiro, R$ 12 mil; o quarto, R$ 7 mil; e o quinto, R$ 5 mil. Na categoria on-line, o primeiro lugar receberá R$ 7 mil e o segundo, R$ 5 mil.