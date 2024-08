Ana Maria Braga veio às redes sociais nesta sexta-feira (30/8) para compartilhar com os seguidores que testou negativo para o Coronavírus e deve voltar ao Mais Você (Globo) na próxima segunda-feira (2/9).

A apresentadora foi diagnosticada com Covid-19 na última terça-feira (27/8), pela quarta vez. Ela contou que fez testes todos os dias, até que hoje (quarto dia) obteve o resultado negativo.





"Estou ótima. Agora vamos aproveitar", disse ela. A apresentadora lembrou que pediu música no Fantástico quando contraiu Covid pela terceira vez. Agora, o pedido será em seu próprio programa. "Segunda-feira vou pedir música no Mais Você", disse ela, prometendo estar de volta já na próxima edição.





Recentemente, foi William Bonner quem contraiu a doença. Ele tranquilizou os fãs e telespectadores do Jornal Nacional ao atualizar seu estado de saúde durante o afastamento.

O jornalista brincou com os seguidores ao publicar uma foto em que aparecia com a aparência envelhecida, com rugas e cabelos bem brancos, com a ajuda de um filtro. Ao contrário do que se poderia concluir com o registro do "senhor", ele disse estar bem. "Obrigado pelas mensagens carinhosas. Fora a voz, ainda bem alterada, estou me sentindo bem melhor", escreveu.