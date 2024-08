Horóscopo do dia (28/08): Confira a previsão de hoje para Aquário

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você teve que revisar a comunicação nas parcerias, amor, casamento e/ou sociedades. Agora terá maior clareza e objetividade no que fala com o outro. Bom momento para se chegar a acordos e resoluções. Busque comunicação não violenta, mas sendo fiel à sua essência. Um tom mais alegre e divertido pode lhe auxiliar a se entrosar melhor com as pessoas.

Mercúrio direto em Leão

Mercúrio volta ao movimento direto em Leão. Este momento é propício para expressar a si mesmo e sua essência usando de inteligência e comunicabilidade. Questões ligadas à expressão, criatividade, filhos, jogos, esportes, romances e afins foram reavaliadas e agora podem ser mais bem expressas e veiculadas. Busque ser flexível quanto à imagem que tem de si mesmo e explore suas possibilidades.