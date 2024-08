Horóscopo do dia (28/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio direto em Leão

Mercúrio volta ao movimento direto em Leão. Este momento é propício para expressar a si mesmo e sua essência usando de inteligência e comunicabilidade. Questões ligadas à expressão, criatividade, filhos, jogos, esportes, romances e afins foram reavaliadas e agora podem ser mais bem expressas e veiculadas. Busque ser flexível quanto à imagem que tem de si mesmo e explore suas possibilidades.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você teve que revisar a forma como expressa a si mesmo, sua criatividade e poder pessoal. Agora está apto a fazer tudo isso com mais objetividade e clareza. A relação com os filhos e crianças no geral tende a fluir através do diálogo e troca de ideias. Busque escutar a si mesmo e sua essência e expresse aquilo que você realmente é.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você teve que revisar questões familiares, emocionais e passadas. Agora está apto a ter maior discernimento e racionalidade para lidar com tais contextos. Está com boa capacidade comunicativa de suas emoções e de estabelecer seu espaço de forma justa. Bom momento para mudanças, redecorar o lar, falar sobre suas emoções e ter diálogos com familiares.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, volta ao movimento direto em Leão. Você teve que revisar toda a sua comunicação; agora está apto a se expressar e comunicar com muita clareza, brilho e de forma única. Seja fiel a si mesmo e se expresse com alegria, clareza e fidelidade a si mesmo. Propício para estudos, viagens e todo tipo de estímulo criativo para o campo intelectual.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você teve que revisar sua vida financeira, bens materiais, talentos, posses e valores. Agora terá maior clareza mental para lidar com todas estas questões. Bom momento para estudar sobre os melhores investimentos e formas de lidar com dinheiro. Também terá mais objetividade para lidar com suas posses e bens materiais no geral, assim como expressar seu verdadeiro valor.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Mercúrio volta ao movimento direto no seu signo (solar ou ascendente). Você teve que revisar muita coisa neste período. Agora está apto a se expressar com muita clareza e fidelidade a si mesmo. Busque ser comunicativo, pois esta faceta estará aguçada. Também todo tipo de comunicação, estudo, viagem pode lhe ser muito gratificante na autodescoberta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, volta ao movimento direto em Leão. Você teve que revisar e reciclar ideias e fazer contato com partes mais profundas e subconscientes de si mesmo. Agora está apto a processar todas estas questões com mais clareza e objetividade. Bom momento para se estudar sobre o psiquismo humano, questões emocionais e/ou espirituais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você teve que revisar a forma como se comunica em grupos, nas amizades, online e no coletivo. Agora está apto a fazer isso com muita clareza, objetividade e brilho. Busque ser generoso para com o coletivo partilhando de suas ideias e criatividade. Também bom momento para se falar em nome de grupos e ter muita clareza na troca com os amigos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você teve que revisar seu propósito no mundo, carreira, compromissos e expressão de autoridade. Agora terá maior clareza sobre quais caminhos trilhar e quais as melhores formas de se comunicar profissionalmente. Seu lugar de fala como profissional e/ou autoridade está evidenciado e deve ser utilizado com clareza, objetividade e senso de propósito.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você teve que revisar metas futuras, sua fé, visões de mundo e crenças. Agora está apto a escolher e raciocinar melhor. Bom momento para se ter clareza quanto a suas metas e planos futuros. Falar sobre sua fé e inspirar os outros será gratificante. Estudos superiores, de línguas estrangeiras, filosofia e cultura podem ser muito inspiradores e positivos agora.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você teve que revisar e reciclar ideias e fazer contato com partes mais profundas e desafiadoras de si mesmo. Terá agora clareza de suas emoções, se permitindo transformações mais profundas e significativas. Questões ligadas à sexualidade, partilhas, heranças e emoções profundas tendem a ser comunicadas com mais clareza e objetividade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você teve que revisar a comunicação nas parcerias, amor, casamento e/ou sociedades. Agora terá maior clareza e objetividade no que fala com o outro. Bom momento para se chegar a acordos e resoluções. Busque comunicação não violenta, mas sendo fiel à sua essência. Um tom mais alegre e divertido pode lhe auxiliar a se entrosar melhor com as pessoas.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você teve que revisar sua vida material, incluindo trabalho, rotinas e saúde. Agora tudo isso estará bem mais claro e objetivo. Bom momento para iniciar novos hábitos mais saudáveis. Também excelente para ter comunicações mais criativas no ambiente de trabalho. Busque tornar suas rotinas um tanto mais criativas e com senso de propósito.