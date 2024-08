Público e artistas ocuparam o espaço urbano da capital mineira em mais uma edição da Virada Cultural de BH. Com atrações espalhadas pela região central de Belo Horizonte, o Palco Vivo, na Praça Rui Barbosa, foi um dos mais concorridos da noite deste sábado (24/8).

A partir das 20h, a praça foi tomada pelo som do pop nacional quando o ex-integrante do Rosa Neon, Marcelo Tofani, subiu ao palco para apresentar o repertório de seu primeiro disco solo, Fantasia de um Amor Perfeito.

Tofani trouxe para a Virada um show animado que cativou o público do início ao fim. “Quem aí conhece o Rosa Neon?”, perguntou o cantor, que em seguida performou as faixas “Pirraça”, “Cê Não Tem Dó de Mim” e “Fala Lá Pra Ela”, da antiga banda.

Acompanhado dos músicos Dedé Santaklaus e Joana Bentes, Marcelo surpreendeu com covers de “Eu Amo Você”, de Tim Maia, e “Eu Ainda Gosto Dela”, dos conterrâneos do Skank. A participação do saxofonista Silas Prado arrancou palmas do público, com o músico esbanjando carisma.

“Solto”, parceria com a antiga companheira de banda Marina Sena, lançada na última quinta-feira (22/8), também entrou no repertório. Nesse momento, o público pediu por um reencontro do grupo, ao que Tofani respondeu com um singelo “quem sabe?”.

O artista finalizou a apresentação com um agradecimento especial ao público: “Vocês fizeram da minha primeira Virada solo uma coisa maravilhosa!”

Em entrevista coletiva após o show, Marcelo Tofani compartilhou que já foi plateia do evento durante muitos anos: “É um evento que reúne pessoas que não teriam acesso a esses artistas e estão tendo agora. É lindo ver a galera colando, é lindo ver a galera que conhece curtindo junto e quem não conhece, conhecendo.”

E acrescentou: “Eu estava esperando fazer um show para muitas pessoas que iam me conhecer hoje. Estou mostrando a minha própria cara, sem ser dentro de um grupo, mostrando as coisas que vêm do meu coração.”