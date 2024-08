“Ó abre alas, que elas vão tocar/Toda Virada, bora aproveitar”. Foi com uma devida adaptação do maior sucesso de Chiquinha Gonzaga que o quinteto Chorosas deu início ao segundo show na Praça do Samba, na Raul Soares.

“Se a gente está aqui, é porque ela foi a pioneira. Não tem como falar em instrumentista no Brasil sem falar de Chiquinha”, disse a flautista Priscila Norberto no início da apresentação.

O clima continua tranquilo na praça, com um bom público em frente ao palco. Baixa, a estrutura é um convite para ficar bem junto das atrações. O show do Chorosas homenageia Chiquinha, apresentando não só suas músicas, como “Corta-jaca”, mas também composições de outras mulheres do choro que foram influenciadas por ela.