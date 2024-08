Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz grande foco em si mesmo e na sua expressão pessoal e criativa. Busque lapidar as arestas de suas criações para chegar num resultado belo e útil. Mas deve também desapegar do excesso de personalismo; busque seu senso de criatividade, mas lembre-se de estar a serviço do coletivo. Se permita uma purificação e renovação pessoal.

Desapego e reorganização

Vesta entra em Virgem. Nosso fogo interno passa a arder no sentido de servir e sermos úteis da melhor forma possível. Momento de purificação ligada ao mundo material, saúde e partes mais práticas da vida. A Lua Minguante em Touro passa por Urano, nos pedindo desapego de rotinas e questões materiais cristalizadas. O momento é de desapego e reorganização.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique