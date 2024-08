Desapego e reorganização

Vesta entra em Virgem. Nosso fogo interno passa a arder no sentido de servir e sermos úteis da melhor forma possível. Momento de purificação ligada ao mundo material, saúde e partes mais práticas da vida. A Lua Minguante em Touro passa por Urano, nos pedindo desapego de rotinas e questões materiais cristalizadas. O momento é de desapego e reorganização.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede maior foco na vida material. Busque desapegar de velhos objetos e formas de organizar a vida. O momento é para fazer uma grande faxina, abrindo espaço para o novo que chega em breve. Se permita uma vida material mais leve e com menos acúmulos. Também na saúde o momento lhe pede desapego de maus hábitos e cuidados.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz grande foco em si mesmo e na sua expressão pessoal e criativa. Busque lapidar as arestas de suas criações para chegar num resultado belo e útil. Mas deve também desapegar do excesso de personalismo; busque seu senso de criatividade, mas lembre-se de estar a serviço do coletivo. Se permita uma purificação e renovação pessoal.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz grande foco na vida pessoal e emocional. Busque limpar o seu lar e reorganizar tudo. Também o campo emocional e familiar precisa desta faxina. Busque analisar com objetividade as questões emocionais. Você é chamado a transcender velhos apegos e mágoas, indo para um terreno de maior perdão e fluidez emocional.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz grande foco no campo mental e comunicativo. Busque depurar suas ideias e refinar seus conceitos. Energia para estudar, coletar informações e pesquisar. Mas deve deixar ir os excessos mentais, tanto pessoais quanto os coletivos (como as opiniões de terceiros). Busque foco na disciplina mental e saiba refinar também a forma como se comunica.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz grande foco no campo material e financeiro. Momento para se ter mais fé em seus talentos e valores. Mas também deve refinar sua capacidade de gerenciar suas finanças e bens. Há também uma energia de desapego das velhas estruturas e convenções. Busque deixar ir o que não cabe mais em sua vida e abra as portas para o novo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Vesta entra no seu signo (solar ou ascendente). O dia de hoje lhe traz grande foco em si mesmo e em refinar a expressão pessoal. Busque ter mais fé em si mesmo e em suas capacidades. Foco no cuidado pessoal em alta. Mas também deve deixar ir velhas crenças limitantes e apegos de antigos planejamentos que já não cabem mais em sua vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz grande foco em seu campo emocional, psíquico e espiritual. Momento para se cultivar mais a fé e cuidar da saúde emocional e mental. Busque refinar seu entendimento psicológico e espiritual. Também será preciso se desapegar de velhas mágoas, ressentimentos e carências. Busque desapego e transcendência agora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz grande foco nas vivências em grupo, trabalho social, amizades, vida online e causas coletivas. Você deve refinar seu trabalho em prol do bem estar coletivo. Também senso crítico nas relações de amizade se faz necessário. O momento lhe pede desapego de velhas relações e expectativas românticas. Busque ser útil para se preencher.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz grande foco na carreira e em formas de aprimorar e progredir neste setor. Busque refinar sua imagem profissional e a forma como se relaciona com o mundo corporativo. Deve também se desapegar de antigas ocupações que já não cabem em sua vida, assim como maus hábitos e pequenos detalhes que não agregam em nada.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz grande foco no seu campo da fé e crescimento. Estará bem mais otimista e pragmático quanto ao futuro. Busque cultivar sua relação com o divino e enxergue a vida sob um prisma mais amplo. Deve se desapegar dos excessos de si mesmo e buscar causas e possibilidades mais amplas. Foco em depurar crenças, objetivos e planos futuros.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz grande foco na transformação emocional. Terá necessidade de depurar e refinar suas emoções mais profundas. Sua energia sexual estará mais alta, mas deve também ser usada de forma mais refinada. Há necessidade de desapego de velhas emoções, do passado e de questões familiares. Busque se libertar do que se foi, o futuro lhe espera.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz grande foco nas relações, casamento e vida social. Você está mais entregue e querendo fazer algo de bom pelas pessoas. Necessidade de se refinar os compromissos e combinados no amor e nas parcerias. Há também a necessidade de desapego de velhas ideias rígidas. Se permita a inovação estando junto dos outros.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique