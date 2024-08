VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, volta para Leão. Este período lhe pede grande interiorização, já que deve reciclar ideias e fazer contato com partes mais profundas e subconscientes de si mesmo. Se permita sair da rigidez do controle e aprenda a fluir com mais generosidade e desapego. Momento propício para processos terapêuticos e reconexão com seu lado espiritual.





Mercúrio retrógrado em Leão

Mercúrio retrógrado volta hoje para o signo de Leão. Este será um momento propício para realmente calar as vozes externas e escutar a si mesmo e sua essência. Questões ligadas à expressão, criatividade, filhos, jogos, esportes, romances e afins precisam ser repensadas. Busque ser flexível quanto a imagem que tem de si mesmo e explore suas possibilidades.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique