Mercúrio retrógrado em Leão

Mercúrio retrógrado volta hoje para o signo de Leão. Este será um momento propício para realmente calar as vozes externas e escutar a si mesmo e sua essência. Questões ligadas à expressão, criatividade, filhos, jogos, esportes, romances e afins precisam ser repensadas. Busque ser flexível quanto a imagem que tem de si mesmo e explore suas possibilidades.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Este período lhe pede que revise a forma como expressa a si mesmo, sua criatividade e poder pessoal. Busque avaliar melhor antes de ser impulsivo. A relação com os filhos e crianças no geral também pode lhe trazer reflexões sobre quem você é e como age. Evite teimosia em jogos e competições. Busque escutar a si mesmo e sua essência antes das vozes externas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Este período lhe pede revisão e reflexão de questões familiares, emocionais e passadas. A lição do momento lhe pede justamente que saiba se desmisturar dos contextos familiares e emocionais com mais objetividade. Evite impulsividade na comunicação com os mais próximos, mas saiba estabelecer seus limites. Uma nostalgia mental pode estar em alta.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, volta para Leão. Este período lhe pede que reflita e pondere muito aténs de qualquer comunicação. Não se expresse de forma abrupta ou agressiva para não se arrepender logo adiante. Revise textos, pondere sobre o que falar e repense seus estudos. Busque interiorização e se permita um reciclar de ideias, saindo da rigidez mental.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Este período lhe pede revisão quanto à sua vida financeira, bens materiais, talentos, posses e valores. Deve evitar gastos exagerados e impensados para que não haja arrependimentos mais adiante. Deve resgatar ou repensar a forma como se valoriza e ganha dinheiro. Revise seus talentos e possibilidades. Evite discussões acerca de dinheiro, mas use deste período para refletir, ponderar e reorganizar.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Mercúrio retrógrado entra no seu signo (solar ou ascendente). Este período lhe pede maior escuta de si mesmo. Busque diminuir o externo e aumente sua percepção acerca de si mesmo. Mas também deve evitar se comunicar de forma agressiva ou muito dramática. Reflita e pondere sobre quem você é, como se posiciona na vida e sua forma de agir e pensar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, volta para Leão. Este período lhe pede grande interiorização, já que deve reciclar ideias e fazer contato com partes mais profundas e subconscientes de si mesmo. Se permita sair da rigidez do controle e aprenda a fluir com mais generosidade e desapego. Momento propício para processos terapêuticos e reconexão com seu lado espiritual.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Este período lhe pede uma reavaliação da forma como se comunica em grupos, nas amizades, online e no coletivo. Evite comprar brigas desnecessárias ou emitir agressões gratuitas. Também evite morder a isca da provocação alheia. Busque reavaliar como se comunicar com os semelhantes sendo mais você mesmo. Também revisão de ideias do coletivo que podem não ser suas, mas foram assimiladas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe traz muita ponderação e reavaliação quanto a seu propósito no mundo, carreira, compromissos e expressão de autoridade. Busque ponderar sobre quem você é e como expressar isso de forma autêntica no mundo lá fora. Opções de carreira devem ser avaliadas, mas evite decisões impulsivas agora. Também deve refletir sobre como se comunica profissionalmente e sob seu lugar de fala.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Este período lhe pede reflexão e reavaliação de metas futuras, sua fé, visões de mundo e crenças. Não seja rígido, já que você deve refletir sobre suas muitas possibilidades. Se algum plano não deu certo, lembre-se que a vida se encarrega de trazer diversas opções e possibilidades. Repense sua fé, seus princípios e suas crenças, mas evite emitir opiniões agressivas e exageradas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Este período lhe pede grande interiorização, já que deve reciclar ideias e fazer contato com partes mais profundas e desafiadoras de si mesmo. Busque enxergar com clareza suas emoções, se permitindo uma transformação. Questões ligadas à sexualidade, partilhas, heranças e emoções profundas podem ter de ser reavaliadas neste período.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este período lhe pede reavaliação da comunicação nas parcerias, amor, casamento e/ou sociedades. O momento é mais para ponderar do que para tomar decisões definitivas. Mas deve aumentar sua escuta e estar flexível para com o que o outro lhe apresenta. Busque refletir sobre quais são os aspectos essências necessários em uma relação para você.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe pede reavaliação de sua vida material. Trabalho, rotinas e saúde precisam ser repensados com mais clareza. Bom momento para largar de velhos hábitos e vícios. Tenha cuidado na comunicação dentro do trabalho; busque ser você mesmo, mas não seja agressivo. Na saúde evite os excessos, mas reavalie o que pode ser feito para que haja melhorias.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique