Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz grande abertura de expressão pessoal; Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior fé em si mesmo, fazendo bom aspecto ao Sol no seu setor comunicativo. Terá grande transparência e fidelidade a si mesmo quando for comunicar e se expressar. Busque compartilhar mais otimismo, fé e alegria.





Possibilidades de crescimento

O sextil entre Sol em Leão e Júpiter em Gêmeos traz para hoje um senso de consciência, fé e expansão. Estamos com maior clareza de nós próprios, o que nos leva a enxergar novas possibilidades, comunicações e possibilidades de crescimento. Busque ser você mesmo, mas também enxergue a flexibilidade das possibilidades dentro deste quadro.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique