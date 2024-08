Possibilidades de crescimento

O sextil entre Sol em Leão e Júpiter em Gêmeos traz para hoje um senso de consciência, fé e expansão. Estamos com maior clareza de nós próprios, o que nos leva a enxergar novas possibilidades, comunicações e possibilidades de crescimento. Busque ser você mesmo, mas também enxergue a flexibilidade das possibilidades dentro deste quadro.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz grande consciência de si mesmo, sua criatividade e poder pessoal. Tudo isso vem acompanhado de uma fé nas escolhas e possibilidades do momento. Boas informações e contatos podem lhe ajudar a expressar a si mesmo melhor. O lado lúdico e espontâneo também se expressa com mais facilidade, assim como uma grandeza comunicativa.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz consciência de si, suas emoções, sonhos e questões familiares. Tudo isso lhe facilita um senso de expansão de seu valor próprio, prazer e alegria. A determinação para materializar seus sonhos está alta, mas lembre-se que o momento lhe pede também flexibilidade e abertura para as mudanças. Alinhamento de sonhos e realidade.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz grande abertura de expressão pessoal; Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior fé em si mesmo, fazendo bom aspecto ao Sol no seu setor comunicativo. Terá grande transparência e fidelidade a si mesmo quando for comunicar e se expressar. Busque compartilhar mais otimismo, fé e alegria.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe facilita a comunicação do setor emocional com o material. Você é chamado a ter mais fé e isso lhe facilita encontrar caminhos e melhorias na vida material e financeira. Também a limpeza de antigos conteúdos subconscientes vem lhe aprimorar um senso de merecimento e valor próprio. Busque abrir sua intuição e transforme sua vida a partir disso.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, faz aspecto auxiliar com Júpiter. O dia de hoje lhe traz grande consciência de si mesmo e sua individualidade, mas lhe conectando também com os semelhantes. Novas ideias, amizades, grupos e possibilidades vem lhe agregar na expressão de si mesmo. Estará bem autêntico nas trocas, mas também deve estar aberto para ser flexível e adaptável.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz maior clareza de suas questões subconscientes e como impactam em sua vida material. Em especial na carreira e propósitos maiores, se permita escutar mais sua intuição e o que se passa em seu campo emocional. Isso pode lhe auxiliar na busca de novos propósitos na vida material ou lhe auxiliar em ajustes que precisam ser feitos.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz grande senso de propósito ligado à vida social, grupos, amizades, online e/ou causas. Há um forte otimismo e senso de propósito que lhe facilita dar sua contribuição para o coletivo. Amigos podem lhe auxiliar a enxergar propósitos e possibilidades futuras. Seu senso de inovação e otimismo está aumentado e lhe estimula a crescer.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz facilidade em enxergar seus propósitos na vida, carreira, compromissos e missões. Tudo isso vem acompanhado de uma intensidade emocional, mas que também traz flexibilidade e novas escolhas. Essa libertação emocional lhe ativa um profundo senso não somente de propósito, mas também de identidade ao realizar o que você deseja em termos materiais.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz aspecto auxiliar com o Sol. Você está bem mais aberto para as relações, parcerias e amor romântico, mas sem perder seu senso de propósito, ética e liberdade. Excelente momento para achar propósitos em conjunto e abrir os horizontes nas relações. Maior expansão e fé ao entrar em contato com as pessoas.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz um senso de propósito profundo na partilha, trocas, emoções e/ou sexualidade. Há um forte senso de expansão, partilha e possibilidades neste sentido. Está mais disposto a servir e auxiliar a si mesmo e aos outros. Também os pequenos cuidados da rotina trazendo um senso de amor e cuidado. Crescimento emocional e material em alta.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz grande clareza e senso de propósito nas parcerias, casamento, amor e/ou vida social. Você está sendo você mesmo com muita autenticidade e isso se reflete na veracidade frente ao outro. Amor e romance tendem a ganhar ares expansivos. Sua criatividade e iniciativa podem ser muito importantes para cativar o outro agora.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, faz aspecto auxiliar com o Sol. Você está passando por um senso de crescimento pessoal, se libertando de antigas questões do passado, emocionais e/ou familiares. Isso lhe facilita achar maior propósito em termos de trabalho, vida material e organização. Busque ser flexível no sentir para achar o seu propósito no presente.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique