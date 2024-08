Compromisso e emoções

Juno entra no signo de Libra, nos trazendo um maior foco no tema do compromisso no casamento e parcerias. O senso de parceria e apoio está em alta. A Lua também está no signo, nos trazendo maior senso de entrega emocional para o outro. Lilith e Nodo Sul também se encontram aqui, nos lembrando que será preciso ter um senso bem mais aprofundado das frustrações nas parcerias para fazer dar certo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu senso de parceria e casamento estará em alta neste período. Todavia, também deverá lapidar algumas arestas, reconhecendo os pontos que são frustrantes e desgastantes na lida com o outro. Lembre-se de ser fiel a si mesmo para poder entrar por inteiro e com veracidade nas relações. Seu senso de cooperação estará em alta nos próximos tempos.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu senso de comprometimento com o trabalho e vida material está em alta nos próximos tempos. Todavia, também deve ter consciência de tudo aquilo que é maçante, monótono e que lhe aprisiona. Relações de trabalho podem funcionar bem, mas será preciso ter clareza quanto a frustrações e expectativas. Se permita renovar seu sentir para que assuma compromissos alinhados com sua essência.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O momento lhe propicia um grande senso de comprometimento para consigo próprio. Estará mais focado em expressar a si mesmo de forma genuína. Todavia, também deve reconhecer as frustrações que vem dos excessos de si mesmo e de ego. Busque se abrir para o mundo, amizades e novas ideias; tudo isso lhe facilita uma renovação de si mesmo com graciosidade.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Haverá agora um grande senso de fidelidade e comprometimento para com a família, lar, raízes e vida pessoal. Todavia, também deve estar muito ciente das frustrações e limitações destes contextos. Busque se firmar um tanto mais no mundo lá fora para equilibrar tais facetas. Saiba cooperar, mas isso não deve vir ao custo de sua saúde emocional.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O momento lhe propicia um senso de compromisso para com sua expressão racional e viver o tempo presente. Todavia, também deve reconhecer as frustrações destes contextos mentais e pequenos. Busque ter uma fé forte e visão mais ampla para conciliar com o tempo presente. Maior parceria com irmãos, parentes, vizinhos e mesmo conhecidos está em alta.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu senso de comprometimento com seu valor próprio, vida financeira e material está em alta. Busque equilibrar e se comprometer com suas resoluções neste sentido. Mas também deve reconhecer as frustrações e limitações deste setor. A busca por aprofundamento e transformação emocional deve ser feito para que haja mudanças reais em sua vida material e financeira.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Juno entra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe traz maior senso de comprometimento para consigo. Mas também exalta muito seu natural lado parceiro e fiel. Mas também deve reconhecer as frustrações do isolamento e dos excessos do ego. Busque se voltar para as parcerias e relações para equilibrar, mas sendo fiel a si mesmo no processo.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O seu senso de fidelidade, casamento e parcerias passa agora por uma reciclagem que deve ser feita. Busque avaliar as frustrações não expressas no contexto das trocas e analise suas questões psicológicas. Deve ter foco no trabalho, rotina e saúde para canalizar um tanto disso e sair das idealizações. Parcerias espirituais em alta. Busque ter uma visão mais desapegada.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O momento lhe aumenta muito seu comprometimento para com as causas coletivas, grupos, amizades e contextos maiores. Todavia, deve também reconhecer as frustrações que tais setores podem estar trazendo. Foque em si mesmo, na sua essência e criatividade para equilibrar e estar por inteiro nos contextos sociais. Dê sua contribuição única, mas saiba cooperar com todos com harmonia.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O seu senso de compromisso e fidelidade estará agora muito voltado para a carreira, compromissos, imagem pública e realização material. Todavia, também pode haver frustrações nestes setores que precisam ser trabalhadas. Busque interiorização e escutar de verdade suas emoções para ter discernimento. Grandes realizações são possíveis, mas será preciso ter foco na vida pessoal e emocional.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Haverá neste período grande fidelidade à suas visões de mundo, fé, planos futuros, viagens, estudos e expansões. Todavia, muitos destes também podem estar trazendo frustrações e dificuldades que precisam ser reconhecidos e trabalhados. Busque foco na racionalidade e no tempo presente para equilibrar. Saiba ser flexível para mudar, mas se comprometa com aquilo que for essencial.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Há agora um forte senso de comprometimento afetivo, emocional e/ou sexual. Estará buscando partilha e comunhão. Todavia, também pode haver frustrações neste território que precisam ser reconhecidas e transformadas. Lembre-se de ter foco em seu senso de valor próprio para não passar por cima de si mesmo no processo. Transformação do relacionar.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique