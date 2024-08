SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O SBT vai lançar seu próprio streaming, o +SBT, no dia 18 de agosto, véspera do aniversário de 43 anos da emissora. A plataforma, que não cobrará o usuário pelo uso e será completamente custeada por anúncios, já disponibilizou uma versão de teste para o público começar a se familiarizar com a novidade.





De acordo com Carolina Gazal, diretora de conteúdo multiplataforma da emissora, o novo serviço pretende somar ao acervo da emissora novos conteúdos exclusivos, de acordo com o canal.





"A gente sabe que esse conforto nostálgico traz uma sensação gostosa, mas as pessoas também querem novidade, então a gente está lançando a marca original +SBT, que vai entrar com documentários, dramaturgia, ficção, vai entrar com conteúdo exclusivo", disse em uma reportagem do canal.





A plataforma é um próximo passo em relação à prática do SBT de disponibilizar seus conteúdos no YouTube e no site SBT Vídeos. Das funcionalidades do novo serviço, a que mais chama atenção é a oferta de canais Fast, aqueles que funcionam como uma emissora televisiva, com programações estanques, mas online.





Para a audiência mais jovem, a plataforma já vai ao ar com programas como "A Caverna Encantada", nova novela de Ísis Abravanel, e a nova adaptação de "O Picapau Amarelo", de Monteiro Lobato. Como novidade, o canal anunciou a Coleção SBT, que trará documentários sobre pessoas como Silvio Santos, Carlos Alberto de Nóbrega, Hebe Camargo, Gugu Liberato e Christina Rocha, peças importantes da história da emissora.