VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede que tenha uma ação mais disciplinada e focada. Questões ligadas ao dinheiro, senso de valor próprio, prazer e/ou estabilidade podem lhe desafiar e pedir que você tenha mais foco nas soluções. Também desafios na relação com figuras de autoridade podem lhe fazer questionar se não se deu o devido valor. Seja como for, busque agir com foco pragmático, mas também com flexibilidade.





Ação para resolução

O trígono entre Marte em Gêmeos e Lilith em Libra traz para hoje a necessidade de se agir em prol da resolução de questões ligadas a relacionamentos, parcerias, contratos e questões sociais. Este movimento está facilitado, contanto haja flexibilidade, ação racional e abertura ao diálogo. Plutão em Aquário também está em aspecto facilitado, trazendo transformações nos contextos sócias e grupais mais amplos.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique