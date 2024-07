Ação para resolução

O trígono entre Marte em Gêmeos e Lilith em Libra traz para hoje a necessidade de se agir em prol da resolução de questões ligadas a relacionamentos, parcerias, contratos e questões sociais. Este movimento está facilitado, contanto haja flexibilidade, ação racional e abertura ao diálogo. Plutão em Aquário também está em aspecto facilitado, trazendo transformações nos contextos sócias e grupais mais amplos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz aspecto com Lilith. O dia de hoje lhe propicia ter assertividade verbal e comunicativa para resolver desafios e questões ocultas das relações, parcerias e no amor. Busque transparência e veracidade comunicativa, mas também seja flexível e escute o outro. Este momento lhe facilita deixar as coisas às claras junto dos outros sendo você mesmo.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede ação resolutiva, em especial nas questões ligadas ao trabalho, rotina, tarefas de casa, saúde e organização. Busque usar de sua natural tendência ao pragmatismo para entender o que está lhe frustrando na vida material e agir. Parcerias e relações de trabalho podem carecer de resoluções mais diretas, mas lembre-se da diplomacia e escuta no processo também.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz necessidade de expressão autêntica, assertiva e direta. Marte no seu signo está lhe aflorando todas estas qualidades. O aspecto a Lilith mostra que pode reconhecer agora expressões em si que foram negadas e lhe pedem mais expressividade, posicionamento e inteireza. Questões desafiadoras com filhos ou nos romances também pedem essa energia mais direta e objetiva.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz a necessidade de ser mais objetivo quando a questões emocionais. Em especial frustrações ligadas à vida familiar, lar, passado e questões pessoais, busque analisar tudo sob uma luz mais espiritual, analítica e desapegada. Ações de bastidores, orações, processos terapêuticos e meditações ativas podem lhe auxiliar a mudar algumas situações.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe auxilia a reavaliar alguns posicionamentos seus perante as pessoas. Pode ser que tenha sido bem diplomático em sua fala, mas tenha deixado de se posicionar. Em especial com amizades, grupos, online e em contextos mais amplos, busque ser honesto e direto, mas sem perder a racionalidade. Momento propício para se repensar acordos, parcerias e participação em grupos.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede que tenha uma ação mais disciplinada e focada. Questões ligadas ao dinheiro, senso de valor próprio, prazer e/ou estabilidade podem lhe desafiar e pedir que você tenha mais foco nas soluções. Também desafios na relação com figuras de autoridade podem lhe fazer questionar se não se deu o devido valor. Seja como for, busque agir com foco pragmático, mas também com flexibilidade.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede reconhecimento de si mesmo. Lilith no seu signo (solar ou ascendente) está lhe relembrando que pode ter abandonado a si mesmo em alguns momentos; agora é hora de se fortalecer mais. O bom aspecto a Marte lhe traz mais coragem, fé assertiva e capacidade de se guiar por seus próprios princípios. Fortaleça seu otimismo e confiança na vida e em si mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz aspecto com Lilith. O dia de hoje lhe traz energias profundas de transformação. Questões subconscientes, psíquicas e/ou espirituais pedem uma ação mais profunda e resolutiva de sua parte. Seu outro regente, Plutão, também lhe traz mudanças de base intensas. Este é o momento para você se libertar de antigas amarras e ser dono de suas próprias emoções e vibrações.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz a necessidade de se ter mais proatividade nas relações. Questões do coletivo, das amizades, grupos, causas e/ou online podem lhe desafiar, mas também pedem que haja ação com parceria e assertividade. Saber conciliar amor romântico e amizades também pode ser um tema aqui. Seja parceiro, mas sem perder a si mesmo de vista.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz energia de trabalho e proatividade. Algumas frustrações ou dificuldades profissionais podem ser justamente o estímulo para que você produza com ainda mais afinco. Mas também deve ser flexível para fazer escolhas diferentes, caso necessário. Desafios com figuras de autoridade também podem lhe fazer mudar rumos ou buscar mais produtividade.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe aguça seu senso de coragem e expansão. Desafios e frustrações ligados a planos futuros, fé, viagens, estudos ou sistemas de crença podem lhe ser o motivo para buscar fortalecer ainda mais sua coragem e foco em seus planos. Você está em fase de transformações profundas e deve demonstrar agora sua força de vontade para crescer.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe desafia a crescer para além de tendências do passado, familiares e/ou emocionais. Desafios ligados à sexualidade, partilha e afetividade profunda podem lhe mostrar que certos padrões familiares precisam ser superados. Questões de heranças também pedem mais assertividade, mas também flexibilidade. Busque sua individualidade e se desmisture.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique