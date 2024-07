Clipe de 'Mr. Brightside', do The Killers

Lançada em 2004, uma música se tornou um hino dos millennials: “Mr. Brightside”, do The Killers. Parte do álbum de estreia da banda, o hit ganhou as paradas com um clipe inspirado no filme “Moulin Rouge”, de 2001. A música conta a história de um homem apaixonado imaginando sua amada indo para a cama com outro homem, e tentando ver isso por um lado bom.





Recentemente, o hit voltou a ficar em alta após a banda interromper os momentos finais do jogo entre Inglaterra e Holanda durante as semifinais da EuroCopa 2024. Quando o tempo acabou e a Inglaterra venceu, os Killers começaram o hit, gerando uma onda incomum de comemoração.





Ao mesmo tempo, a música entrou para o Guinness World Records, como a música que está há mais tempo no top 100 da história do Reino Unido. Ao todo, são 416 semanas na parada oficial de singles. A música é ouvida pelo público britânico 1,8 milhões de vezes por semana. “Este prêmio significa muito para nós, ‘Mr. Brightside’ foi completamente acolhido pelo público britânico e mal podemos esperar para comemorar com todos vocês na estrada”, declarou a banda.





A música superou “Wonderwall”, do Oasis. Curiosamente, a banda foi inspiração para “Mr. Brightside”. “Eu queria escrever uma resposta para ‘Don't look back in anger’, que é uma aspiração estranha para um jovem de 20 anos”, disse o vocalista Brandon Flowers, ao jornal The Guardian, em 2019. A música foi escrita após um rompimento com a mulher com quem Flowers tinha visto um show do Oasis. "A ferida estava aberta, então foi catártico para mim. Ainda havia algo realmente romântico nisso: foi antes dos telefones. Na verdade, coloquei a caneta no papel e fomos capazes de transformar isso em algo universal. Fazer a traição soar tão bem foi apenas uma coisa de sorte que eu tropecei”, declarou.





Em todo o mundo, “Mr. Brightside” já tem mais de 2,26 bilhões de reproduções só no Spotify. Especialistas apontam que a melodia é um ponto forte para o sucesso, juntamente com a letra, que é simples e fácil de gravar.





De acordo com análise do professor de música Steve Waksman, da Smith College, “Mr. Brightside” se compara a “Don’t stop believin”, do Journey, tido como um hino para os baby boomers e os primeiros membros da Geração X. As duas músicas têm uma “grande sonoridade” com um começo tranquilo. Além disso, apesar de trazer um assunto melancólico, que é a traição, a música não é triste e funciona como “um antídoto para os sentimentos ruins”, segundo o especialista.





O sucesso entre os fãs ainda acompanha a banda, que ainda integra o hit ao seu repertório. “Nós simplesmente não nos cansamos disso”, declarou em uma ocasião.