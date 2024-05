Mais um capítulo de uma possível volta do Oasis

Mais um capítulo de uma possível volta da banda britânica Oasis.



Agora, os fãs do grupo dono de sucessos como Live Forever, Supersonic, Cigarettes and Alcohol, Champagne Supernova e Wonderwall, se apegaram a um vídeo enigmático publicado pela conta oficial do Oasis, onde aparece o Sawmills Studios, local onde as faixas de Definitely Maybe foram gravadas.



Lembrando que o referido álbum completa 30 anos no dia 30 de agosto de 2024.



Tal imagem no Instagram está convencendo muitos fãs do Oasis de que uma reunião da banda está para acontecer.



Mas não há nada de concreto. E nenhuma informação dos integrantes foi proferida até o momento.



Os irmãos Gallagher - Liam e Noel - brigaram nos bastidores de um show realizado em Paris em 2009. Desde então, não se reuniram mais com o Oasis.



Ambos seguiram suas carreiras solo.



Liam chegou a dizer que Noel recusou uma proposta de reunião da banda.



Nas redes sociais, um fã chegou a perguntar a Liam se Noel participaria de um revival da banda. A resposta foi esta: "Ele foi convidado e recusou".

Aguardemos os próximos capítulos.