Babilak Bah, multiartista do grupo Trem Tan Tan, receberá diversos convidados no podcast desta terça (16/7)

O 1º Festival de Música Doida, selecionado pelo programa Natura Musical, começa nesta terça-feira (16/7), às 19h, com a transmissão de podcast ao vivo sobre música e saúde mental. Idealizado pelo multiartista Babilak Bah – conhecido pelo trabalho desenvolvido com o grupo Trem Tan Tan –, o projeto terá mais dois episódios on-line, além de evento presencial cuja data ainda não foi anunciada.

Com o tema "Os desafios da produção musical e quais perspectivas no campo da loucura: como buscar soluções?", o podcast será transmitido no canal oficial de Babilak Bah no YouTube.

Entre os convidados de Babilak Bah estão Aline Cântia, coordenadora do AbraPalavra, jornalista e mestre em estudos literários pela UFMG, que abordará a interseção entre literatura, jornalismo e saúde mental; Manuela Rebouças, professora de artes cênicas e integrante do Bloco Sem Prisões e Sem Manicômios de Belo Horizonte, que discutirá a importância das artes na reabilitação e inclusão social; Ariadne de Moura Mendes, psicóloga e coordenadora do Ponto de Cultura Loucura Suburbana, que compartilhará suas experiências e desafios na coordenação de projetos culturais voltados para a saúde mental; e Marcos Evando, integrante do Trem Tan Tan, que falará sobre a produção cultural a partir da vivência do usuário dos serviços de saúde mental.