TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) está lhe trazendo muita força de vontade e iniciativa. O aspecto a Netuno lhe aumenta a sensibilidade para as dores das pessoas, necessidades sociais e visões de futuro. Tudo isso lhe impele a tomar iniciativa pessoal para sanar estas demandas. Busque agir com sua força taurina, mas também com a sensibilidade pisciana.





Ação e sensibilidade

O sextil entre Marte em Touro e Netuno em Peixes traz para hoje a capacidade de agir de forma prática, mas com sensibilidade. Sonhos e motivações psicológicas e/ou espirituais nos impelem a agir de forma valorosa, persistente e focada. Capacidade de aliar o ego com o lado espiritual de forma harmônica. A ação de hoje vem aliada à sensibilidade.

