Ação e sensibilidade

O sextil entre Marte em Touro e Netuno em Peixes traz para hoje a capacidade de agir de forma prática, mas com sensibilidade. Sonhos e motivações psicológicas e/ou espirituais nos impelem a agir de forma valorosa, persistente e focada. Capacidade de aliar o ego com o lado espiritual de forma harmônica. A ação de hoje vem aliada à sensibilidade.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz aspecto auxiliar com Netuno. Questões subconscientes, psicológicas, emocionais e/ou espirituais tem estado ativas ao longo dos últimos anos. Hoje essa força auxilia Marte, que lhe impele a agir no aqui e agora. Busque ter ações valorosas para conquistar seus sonhos ou cumprir propósitos maiores e que beneficiem a muitos.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) está lhe trazendo muita força de vontade e iniciativa. O aspecto a Netuno lhe aumenta a sensibilidade para as dores das pessoas, necessidades sociais e visões de futuro. Tudo isso lhe impele a tomar iniciativa pessoal para sanar estas demandas. Busque agir com sua força taurina, mas também com a sensibilidade pisciana.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mudanças e transformações tem ocorrido em sua carreira e compromissos há anos. Agora isso lhe traz um senso de força psíquica, emocional e espiritual grande. Busque agir em prol do que precisa, confiando na vida e em suas forças. Ações de bastidores podem ser fundamentais na realização de projetos, em especial aqueles com um senso de propósito maior.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua fé e sensibilidade estão há anos bem aguçadas. Agora isso se alia a um grande senso de força social, comunitária, grupal e global. Excelente momento para se aliar a fé com as obras. Busque deixar sua sensibilidade te encaminhar e agir com tenacidade, valor e firmeza em prol dos que precisam da sua ajuda. Agir com princípios, fé e pragmatismo em prol de muitos.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há um grande foco em agir em prol das realizações e na carreira, mas que vem agora acompanhada da sensibilidade. Busque ouvir sua voz interior que está há anos lhe pedindo mudanças e transformações. Agora é o momento de se entregar para tais mudanças e mostrar sua força na vida material. Uso da autoridade aliada à sensibilidade e receptividade.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

As relações agora podem lhe pedir um tanto de sensibilidade aliada à força. A fraqueza do outro lhe demanda também certos níveis de acolhimento e força. Também pode ser você a precisar do acolhimento e força do outro. Seja como for, busque esse foco em expandir junto ao outro, pensando em novos ideais futuros do relacionar. Força de fé para acolher e amar.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você passa por intensas transformações e isso lhe afeta hoje a sensibilidade para o mundo material. Sua energia profunda lhe leva a buscar entrega para o trabalho, atividades rotineiras e cuidados para com a saúde. Use desta intensa energia para fluir melhor no campo material. A energia sexual também está intensa, mas lhe pede também sensibilidade e entrega real.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz aspecto auxiliar com Netuno. Você é chamado a se posicionar perante os outros com firmeza, mas também deve escutar sua sensibilidade e capacidade de doação de si mesmo. A energia do auxílio ao próximo está alta e pode lhe trazer um senso de amor divino e realização. Busque doar sua sensibilidade para ajudar a fortalecer quem precisa.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seus sonhos e desejos tem sido muito mobilizados nos últimos anos. Hoje essa energia lhe impele a agir de forma tenaz, dando os passos necessários para realizar tais sonhos. Mesmo que precise dar pequenos passos, apenas comece. Motivações familiares podem lhe impelir a buscar maior prosperidade material, trabalho e garra para cuidar de sua saúde.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição de Marte está lhe desafiando a se expressar com firmeza, sendo fiel a si mesmo. Todavia, há um aspecto auxiliar a Netuno que lhe pede sensibilidade na troca com os semelhantes. Sua força pode ser aquilo que pode levantar os que estão necessitados. Aja com hombridade e força, mas tendo a sensibilidade e compaixão na sua mente.







AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Demandas familiares, do lar e/ou emocionais estão lhe trazendo um tanto mais de proatividade e força. Todavia, o aspecto auxiliar a Netuno lhe relembra de usar de sua sensibilidade para realizar bem este processo. Doe de si, mas não se perca. Limpeza no lar e nos bens materiais pode ser muito útil. Busque alinhar sua ação interna e magnetismo para viver o melhor da vida material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Netuno, seu regente, está no seu signo (solar ou ascendente) e faz aspecto auxiliar com Marte. Você é chamado a viver sua sensibilidade, mas tendo proatividade e força comunicativa. A energia aqui é de uma sensibilidade guerreira. Saiba se doar, mas também se defender e posicionar. Ações caridosas junto das pessoas podem ser muito benéficas.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique