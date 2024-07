Marcello Camargo afirmou ter ficado ressentido com Gugu por uma reportagem feita pelo comunicador após a morte de Hebe mostrando uma mansão abandonada do ex-marido Lélio Ravagnani

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Marcello Camargo, filho de Hebe Camargo (1929-2012), surpreendeu os fãs da apresentadora ao contar a sua mágoa com um colega de profissão da mãe. Ele afirmou ter ficado ressentido com Gugu Liberato (1959-2019) por causa de uma reportagem feita pelo comunicador após a morte de Hebe mostrando uma mansão abandonada do ex-marido Lélio Ravagnani.





"Tenho muita mágoa com o Gugu. Ele fez a matéria da casa abandonada do Lélio, falando que era de Hebe Camargo. Aquilo me incomodou demais, tive que dar umas 500 entrevistas explicando que não era da minha mãe e, até hoje, as pessoas me questionam: 'Por que você deixou a casa ficar naquele estado?'", contou ele, que comanda o programa "Café com Selinho" no YouTube.





Filho de Décio Capuano, comerciante de carros importados e primeiro marido de Hebe, Marcello vive em Santa Fé, no interior de São Paulo, e explicou que o imóvel não fazia parte dos bens da apresentadora e, sim, da família do empresário, que morreu em julho de 2000.





Ele continuou: "Fiquei muito magoado com o Gugu porque ele quis fazer uma matéria na verdadeira casa da minha mãe, que ficava na Cidade Jardim, e o Claudio [Pessutti, sobrinho e empresário de Hebe] não permitiu porque ele estava morando lá".





Marcello disse que Gugu não teve conhecimento de sua mágoa. "Ele não soube. Você não têm noção do quanto me atormentaram e atormentam até hoje. Agora, claro, é bem menor a repercussão. Mas ainda existem resquícios de maldades e fofocas por causa dessa reportagem".