O cantor, compositor e ator Sergio Guizé participa do projeto Lula Ribeiro Convida, nesta sexta-feira (12/7), às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. No encontro inédito, será apresentada ao vivo, pela primeira vez, a versão de “Porto”, canção gravada por Lula e Guizé, já disponível nas plataformas digitais.



O artista sergipano retoma o projeto que está comemorando 14 anos e confessa estar feliz em cantar com o amigo paulista, nascido em Santo André. Os dois farão uma apresentação em separado e em dupla, cantando e tocando canções de seus respectivos repertórios. “Mercê de você”, “Você não tava lá”, “Vida haverá”, “Porto” e “Mochileiro”, entre outras, estão na lista.



Feliz com o convite, Guizé conta que conheceu Lula por seu trabalho. “Principalmente, pela semelhança de ‘Porto’ com ‘Mochileiro’, um single que lancei antes da pandemia. As duas canções, que são irmãs, têm a mesma possibilidade de poesia. Também temos amigos em comum, como o ator Nelson Freitas e o produtor Jorge Bittar.”



Guizé afirma que sempre foi fã do artista sergipano, de suas composições e das parcerias “maravilhosas”. “É sempre um prazer estar no palco em BH, ainda mais acompanhando Lula. Ele começará o show cantando sozinho, entro no meio e finalizamos a apresentação juntos. Confesso que tudo isso é novo para mim, porque geralmente toco com a minha banda Tio Che, que está completando 20 anos.”



Além da Tio Che, Guizé aposta em uma nova banda, a Punk de Jardim. “Estou nessa fase nova de tocar com artistas do rock e da MPB. Também estou criando a minha própria banda, que é uma mistura disso tudo. Antes, tocava com meu pai no grupo Salvador e Seus Pecados. Então, tive banda desde a adolescência.”

O pai, Salvador Guizé, que faleceu em março deste ano, aos 69 anos, inclusive participou do álbum “À deriva”, inspirado pela faixa-título, projeto que foi desenvolvido na pandemia.



Prazer no palco

Lula, por sua vez, conta que está retomando o projeto com convidados. “O primeiro show desta nova temporada será este de BH. Eu e Guizé gravamos ‘Porto’, música minha e do Walney Costa, na pandemia. Faremos a estreia oficial desse single em Minas. Depois iremos para Aracaju, outras cidades do Nordeste e voltaremos para São Paulo.”

Para o artista, o show desta sexta tem ainda um motivo especial. “O bom que estamos mostrando um pouco do Guizé músico, porque as pessoas o conhecem como ator”, ressalta Lula. “Ele é um cara que sempre teve as duas profissões caminhando juntas. Vem de berço e Guizé sempre teve relação com a música. Portanto, será muito prazeroso realizar esse sonho de estarmos juntos nos palcos, tocando e cantando.”

Candinho de volta





Sergio Guizé informa que continua firme na carreira de ator. O eterno Candinho de “Eta mundo bom!” (Globo) volta à TV em 2025.

“Farei agora uma peça com o Ulisses Cruz, ‘Perfeita’, que estreia em breve no Teatro Anchieta, em São Paulo. Ano que vem, farei 'Êta mundo bom' 2, novela na qual atuei em 2016 e que gosto muito, assim como ‘O outro lado do paraíso’ (2017), ambas de Walcyr Carrasco e muito importantes para mim”, diz.

“LULA RIBEIRO CONVIDA SERGIO GUIZÉ”



Nesta sexta-feira (12/7), às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 68 (inteira sócio e Unimed), à venda na bilheteria local e pelo Sympla.







