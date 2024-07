Nascido em Belo Horizonte, o cantor, compositor e instrumentista Arthur Melo volta ao streaming, agora com o álbum “Mirantes emocionais” (Wonderfulmusic). Para lançar o novo trabalho, o artista se apresenta nesta quinta-feira (11/7), às 20h30, no Teatro de Bolso Sesiminas, no Santa Efigênia. No formato vinil e nas plataformas digitais, o disco traz 11 composições autorais que serão apresentadas no show.

Arthur Melo conta que a ideia do disco surgiu em 2020, quando a pandemia já havia se iniciado. “Quando cheguei a seis canções, vi que todas tinham a ver entre si. E fiquei até o final de 2021 compondo, escrevendo e gravando em casa, onde tenho um estúdio. Depois, convidei Lucca Noacco para trabalhar comigo, fazer uma espécie de pós-produção do disco. Passamos um pente fino em todas as faixas e ele conseguiu enxergar determinadas coisas que levaram as músicas para um lado mais pop, mais dançante e com mais textura. Isso esteticamente pensando em uma coisa meio anos 1980, mas também futurista.”

Com o álbum gravado, a dupla foi para o Rio de Janeiro, em 2022, atrás do produtor musical, cantor, compositor e multi-instrumentista Alexandre Kassin, que mixou o disco. Arthur Melo destaca, porém, que as melodias, letras e a maioria dos arranjos têm a sua assinatura. “Lucca fez um ou outro arranjo e nós dois tocamos em todas as faixas.”

Para o músico, “Álvaro Almeida”, “Do colostro ao osso” e “Na avenida com Benito” são as faixas que “mais sintetizam o disco”, inclusive as duas últimas já estão com lyrics/vídeos rodando no YouTube. “Devemos lançar ainda em julho o clipe de ‘Dama da noite.’”

Segundo ele, o disco pode ser encontrado no formato vinil e comprado via Instagram (arthurmelobh). “O vinil já está sendo vendido na Inglaterra em lojas físicas e no digital. Aqui no Brasil somente através do digital.”.

Arthur Melo avisa que o show de hoje a noite será centrado no repertório de “Mirantes emocionais”. “É realmente para lançar o disco. Tocaremos todas as canções do álbum e mais três músicas de outros discos meus, porém em versões novas combinando com esse novo trabalho.”



Trilhas no cinema



No palco, cinco músicos fazem o show acontecer. Arthur Melo (voz e guitarra) estará acompanhado por Luca Noacco (guitarra, voz e sintetizadores), André Souza (baixo e voz), Victor Diz (guitarra e trompete) e Bê Moura (bateria).

Além de “Mirantes emocionais”, o artista já lançou “Agosto” (2017), “Nhanderuvuçu” (2018), “Metanoia” (2019) e “Adeus” (2020). Arthur Melo conta que continua compondo, mas revela que ainda não está pensando se essas músicas entrarão em um novo álbum. “No momento, estou trabalhando mais com trilhas de filme e curta-metragem, mas pode ser que faça outro disco, porém agora estou focado nos shows de lançamento deste novo trabalho.”

“MIRANTES EMOCIONAIS”

Show de lançamento do disco do cantor e compositor Arthur Melo, nesta quinta-feira (11/7), às 20h30, no Teatro de Bolso Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60 – Santa Efigênia). Ingressos: R$ 40, à venda pelo Sympla ou na bilheteria local. Informações: (31) 3241-7181.