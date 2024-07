Em comemoração aos 18 anos da Preqaria Cia de Teatro, o espetáculo infantil “Saga- Uma história do povo preto” será encenado nesta quinta (11/7), às 19h, em sessão única e gratuita, no Teatro da Assembleia.



A peça, que aponta a presença do racismo estrutural na sociedade, utiliza de lendas como a de Ananse, o Deus Aranha da África Central, para trabalhar o tema não só com crianças, mas também com adultos e idosos.



Em uma viagem espiral, os atores e diretores João Vasconcelos e Nathan Brits se unem para interpretar Ananse e Nyame, um Deus mais forte e poderoso, em uma das cosmogonias africanas. “Escolhemos essa lenda porque ela é uma cosmovisão e conta sobre como a humanidade começa”, afirma Vasconcelos.

“Saga” surgiu como uma versão menor, mas que aborda a mesma temática de outro espetáculo já realizado pela companhia, “Céu constelado”.



“Lemos muitos escritores originários, como Leda Maria Martins, Ailton Krenak e Daniel Munduruku, além de outros que abordam as origens do país, como Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro e Lilia Schwarcz, no intuito de falar um pouco da afirmação do povo brasileiro”, explica Vasconcelos.



No enredo, o espetáculo também conta a história de Eno, um menino africano que é obrigado a deixar seu continente e perde os pais durante a agressiva travessia para as Américas. No novo país, o garoto encara outra realidade, desta vez, sozinho.

Colonização



“Essa já era uma cena curta do Nathan no outro espetáculo. Demos foco e, com o tempo na história, a gente vai avançando no processo de colonização do Brasil. É mostrado o trabalho de escravização até os dias atuais, mostrando episódios de racismo estrutural, seja no supermercado ou na rua”, detalha ator.

Em cima do palco, a dupla aposta em diferentes manifestações artísticas para representar as histórias. Máscaras, teatro de sombras e teatro de objetos são frutos de pesquisas de 10 anos da companhia. “Juntar tudo isso em um só enredo foi bem natural. Não pensamos necessariamente em criar uma peça multilinguagem”, diz.



Diálogo



João Vasconcelos afirma que é sempre o desejo da Preqaria abordar temas polêmicos e necessários, como o racismo, no intuito de, ao dialogar com novas gerações, reformular visões e propor outro tipo de compreensão diante dos estigmas sociais.

“É muito importante e especial poder ter estes diálogos com as crianças. Podemos não só não ser racista, mas ser antirracista também. Por isso, a gente chamou de ‘Saga’. É uma possível história do povo preto, que atravessa a mitologia, desde os tempos antigos na África ao Brasil da cana, do café, do ouro, e parte para um futuro muito mais próspero, igualitário e decente para todos”, conclui o diretor.

“SAGA – UMA HISTÓRIA DO POVO PRETO”

Com João Vasconcelos e Nathan Brits. Nesta quinta (11/7), às 19h, no Teatro Assembleia (Rua Rodrigues Caldas, 30 – Santo Agostinho). Entrada gratuita. Informações: (31) 2108-7827.

