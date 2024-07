Poliana Abritta é apresentadora do Fantástico

A apresentadora do Fantástico, Poliana Abritta, precisou deixar o programa deste domingo (7/7) às pressas após receber a notícia que o sogro havia falecido. Ela foi substituída por Ana Paula Araújo, do Bom dia Brasil.

Poliana deixou o programa para apoiar o marido, o também jornalista Chico Walcacer. Ela voltará a apresentar o Fantástico já no próximo programa, que vai ao ar dia 14.

Nas redes sociais, a apresentadora lamentou a morte do sogro, Fernando Walcacer. "Foi uma despedida dolorosa e bonita, um caminhar de abraços e mãos dadas, numa estrada de muito amor e muita coragem", escreveu.

"Carrego comigo sua gentileza e seu cuidado, Fernando. As portas e o coração abertos… E o presente mais singelo e cheio de significado que mais ninguém podia ter me dado, só você! A árvore da felicidade tá cheia de brotos! O amor e a saudade vão crescer com ela", completou.

A causa da morte não foi divulgada.