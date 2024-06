Celeiro de talentos do rap nacional, Belo Horizonte comemora, neste sábado (29/6), os 40 anos da chegada do hip-hop ao Brasil com festival cuja programação vai das 14h às 22h, em vários pontos na área da Praça da Estação, no Centro. As atividades ocorrerão também no Viaduto Santa Tereza, Teatro Espanca e Centro de Referência da Juventude (CRJ).



“A escolha dos lugares se deu a partir da sociedade civil, da demanda dos próprios atores da cultura (hip-hop), porque eles já estão presentes nesses espaços. A Praça da Estação é um ponto de intervenção de várias culturas”, afirma Negro F., gerente de apoio às ações colegiadas da Diretoria de Políticas Culturais e Participação Social da Secretaria Municipal de Cultura.



“Estar no CRJ, no próprio viaduto, que é sagrado para o rap, e no Espanca celebra a vivência do hip-hop, que é cotidiana ali”, diz Negro F.

A Secretaria Municipal de Cultura desenvolve ações em conjunto com o movimento, destaca. “Criamos o selo dos 40 anos para trazer visibilidade, ajudar na comemoração e dar luz a tudo o que tem sido feito de hip-hop no município. Reconhecemos a importância desses atores e agentes”, afirma.



As atividades no Palco Viaduto começam às 13h, com D Junky e DJ Mano Pim abrindo a pista. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), estará presente. Em maio, foi lançado o Programa Municipal de Incentivo à Batalha de Rimas e de MCs, ao Sarau e ao Slam, voltado para a produção artística das regiões periféricas da capital.

Das 15h às 17h30, será a vez de outro elemento da cultura hip-hop: a batalha de breaking, com artistas da dança. Shows de MCs vêm em sequência, com destaque para o grupo La Plaza Rap, das 19h30 às 20h05.

“A curadoria dos artistas foi pensada com o Fórum Hip-Hop, organização da sociedade civil que se reúne mensalmente”, dis Nego F.

Revelação feminina do rap de Belo Horizonte, Inza Princess sobe ao palco das 20h10 às 20h45, reafirmando a presença das mulheres na construção da cultura hip-hop em Minas Gerais.

Tradição do Viaduto Santa Tereza o Duelo de MC’s ocorrerá das 20h50 às 21h10. O coletivo 92BPM canta das 21h10 às 21h50 e as atividades naquele palco se encerram às 22h.

Das 14h às 18h, o Teatro Espanca receberá performances de grafite e rima, com Kroif. Na Praça da Estação, haverá grafitaço coletivo, das 13h às 18h, reunindo nomes relevantes da arte de rua, como Goma, Lost, Fenix, Edmun, Wanatta, Ella Proença, Surto, Hely Costa, Tina Soul, Tefa, Puella, Dean, Carol, Kakaw e Lacruz.

“O festival dá luz e força para uma pauta antiga do movimento, que é colocar o hip-hop no lugar do poder público. Estamos apoiando e celebrando isso, porque a gente acredita que o hip-hop tem sua potência, pela magnitude e apoio que dá às comunidades”, conclui Negro F.

FESTIVAL BH HIP-HOP



Neste sábado (29/6), das 13h às 22h, na Praça da Estação (Av. dos Andradas, Centro), embaixo do Viaduto Santa Tereza (Centro), Teatro Espanca (Rua Aarão Reis, 542, Centro) e Centro de Referência da Juventude (Rua Guaicurus, 50, Centro). Entrada franca.





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria