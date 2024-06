GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções o levam agora para o campo da fé, crenças e visões de mundo. Todavia, também está sendo profundamente questionado neste setor. Algumas visões de mundo, crenças limitantes e princípios podem não condizer com sua realidade profunda e precisam ser transformados. A fé cega deve ser amainada e um senso de abertura ao questionamento vivenciado. Aprofundamento emocional na fé verdadeira e nas possibilidades.





Transformando emoções

A Lua entra no signo de Aquário, trazendo um tanto mais de senso gregário e comunitário, assim como necessidade de se analisar as emoções com mais frieza e racionalidade. Todavia, a conjunção a Plutão traz a necessidade de se transformar profundamente este senso de pertencimento e coletividade, assim como transformar as próprias emoções.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique