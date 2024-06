Um vídeo da cantora Ana Castela viralizou na internet onde ela aparece confiscando cigarros eletrônicos, conhecidos como “vapers” ou “pods”, de amigos próximos, nesta sexta-feira (21/6). Durante a ação, Ana fez um alerta sobre os riscos à saúde associados a esses dispositivos.





“Isso daqui eu não fumo e eu também não gosto de quem fuma isso. Então, todo mundo que fuma, eu faço tirar e jogar fora”, declarou a namorada de Gustavo Mioto. A cantora enfatizou a gravidade do problema, instando as pessoas a evitarem o uso desses aparelhos em prol da própria saúde.





“Por quê? Gente, agora pode não fazer mal, mas isso aqui no seu futuro pode, sim, fazer muito mal. E tem pessoas que morrem por conta disso e eu não quero que as pessoas que amo morram. É melhor vocês sofrerem agora, sentindo falta disso, do que depois. Depois vocês vão estar pior ainda no hospital”, alertou ela de maneira direta.





Ana Castela também destacou que, apesar dos desafios iniciais ao abandonar o vício, os benefícios a longo prazo são significativos. “Não é fácil, eu sei que no começo é muito difícil. Dá ansiedade e tudo mais. Mas quando você para, você se sente muito melhor”, assegurou.

Em abril, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu manter a resolução de 2009 que proíbe a venda, fabricação, importação, transporte, armazenamento, distribuição e propaganda de cigarros eletrônicos, os chamados “vape” e “pod”, no país.