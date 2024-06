PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você tem sido desafiado com intensas transformações emocionais, psíquicas e espirituais. Questões antigas e relegadas ao subconsciente tem emergido e lhe pedem transformação e cura. Todavia, o momento lhe pede foco na vida material, serviço e ser útil. Esta alegria de viver a vida material lhe facilita a integração das curas sutis. Atenção para abusos psicológicos ou emocionais. O momento é para focar em seu valor próprio, produzir e prosperar.





Transformação e purificação

Plutão em Aquário tem trazido profundas transformações que envolvem o coletivo, as comunicações em massa, as organizações, as novidades e mudanças de paradigma. Hoje ocorre uma oposição a Vesta em Leão. Aqui somos deparados pelo tema da purificação pessoal versus transformações coletivas. Também temas de dominação e submissão nas relações precisam ser trabalhados. Um tanto de interiorização pode ser útil para se processar as profundas mudanças pessoais em coletivas do momento.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique