Transformação e purificação

Plutão em Aquário tem trazido profundas transformações que envolvem o coletivo, as comunicações em massa, as organizações, as novidades e mudanças de paradigma. Hoje ocorre uma oposição a Vesta em Leão. Aqui somos deparados pelo tema da purificação pessoal versus transformações coletivas. Também temas de dominação e submissão nas relações precisam ser trabalhados. Um tanto de interiorização pode ser útil para se processar as profundas mudanças pessoais em coletivas do momento.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você tem se deparado com profundas transformações do coletivo, em suas amizades, grupos, comunidades, vida online e/ou causas. O momento lhe pede, todavia, que tenha um grande foco e fé em si mesmo perante tais mudanças. Busque acender a chama da fé em si mesmo para que possa dar sua real contribuição ao coletivo. Atenção para amizades ou contextos grupais manipuladores; o momento é de achar sua força individual, para aí sim contribuir.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você tem se deparado com profundas transformações nas estruturas de sua vida, carreira, propósitos na vida e na relação com figuras de autoridade. O momento lhe pede, porém, que tenha foco interno, na força de seus sonhos e sensibilidade. Escute a si mesmo antes de sair numa cruzada no mundo lá fora. Atenção para relações de abuso de autoridade também. Lembre-se que certas estruturas velhas devem ruir para dar espaço a algo melhorado.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você tem sido desafiado com intensas transformações em seus sistemas de crença, fé, visões de mundo e objetivos futuros. Todavia, deve agora ter um foco no tempo presente e no que pode fazer agora de forma criativa e usando seu poder e intelecto. Atenção para relações de abuso no campo da fé e no intelectual. O momento é para que você tenha a coragem de se reinventar e quebrar com os velhos paradigmas limitantes.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você tem se deparado com profundas transformações no campo emocional nos últimos tempos. Questões desafiadoras ligadas às emoções profundas, partilha, sexualidade, morte e renascimento podem ter lhe feito transformar muita coisa. Este momento, todavia, lhe pede grande foco e fé em si mesmo e no seu valor pessoal. Busque trazer alegria, realismo e felicidade para a vida atual e na sua individualidade. Atenção para com abusos psicológicos , emocionais ou de poder. Se liberte através da expressão de sua verdadeira essência.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você tem sido desafiado com intensas transformações no setor dos relacionamentos, casamento e/ou vida social. Mudanças intensas estão lhe pedindo que mude radicalmente a forma como partilha e troca. Todavia, Vesta está no seu signo (solar ou ascendente) e lhe fomenta o fogo interno e senso de força e coragem pessoal. Atenção para abusos com/de parceiros. O momento lhe pede que tenha fé e busque novas possibilidades e lugares.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você tem sido desafiado com intensas transformações no campo da vida material, rotinas, trabalho e/ou saúde. Todas estas transformações devem ser abarcadas e vividas. Todavia, o momento lhe pede que volte seu foco um tanto mais para o espiritual ou aquilo que lhe faça sentido emocionalmente. Se permita esse bálsamo para que possa ter olhos renovados para a vida material. Atenção para abusos de trabalho ou na saúde. Momento para se permitir transformações internas.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você tem se deparado com profundas transformações em si mesmo. Os últimos tempos lhe desafiam a quebrar o status quo e ser você de forma autêntica e se posicionando. Todavia, há um foco agora na busca pelo social, por sair um tanto de si e auxiliar os semelhantes. Busque isso para que possa se reinventar com mais qualidade. Atenção para não ser abusivo em sua expressão. O momento lhe pede que se abra para as relações e os semelhantes.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você tem se deparado com profundas transformações emocionais pela posição de Plutão, seu regente, no seu setor emocional pessoal. Mudanças nas emoções, dinâmica familiar, lar e afins estão na pauta do momento. Todavia, há agora um foco na realização de carreira, no mundo lá fora e no quanto você pode progredir. Tudo isso pode amenizar as questões emocionais e familiares. Atenção para não abusar e ser abusado neste contexto pessoal. O momento é de trabalhar e produzir com coragem e iniciativa.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você tem sido desafiado com intensas transformações no campo das ideias e comunicação. A vida tem lhe demandado que se comunique com mais profundidade, que quebre velhos padrões mentais e que mude a relação com os estudos, parentes, vizinhos e afins. Todavia, há agora um forte foco em sua fé para que tais mudanças sejam significativas. Atenção para abusos verbais e em relações próximas. O momento é para se fortalecer a fé e coragem em si.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você tem sido desafiado com intensas transformações no campo material, financeiro e em seus valores. Algumas quebras e mudanças neste setor tem lhe desafiado a abarcar mais as novidades. Todavia, este momento lhe pede um tanto mais de foco na interiorização e cura de suas emoções. Isso lhe facilitará a resolução de coisas materiais. Atenção para abusos que envolvam finanças. O momento é para se cuidar de sua saúde emocional e psíquica.







AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você tem sido desafiado com intensas transformações pessoais com Plutão no seu signo (solar ou ascendente). Este é um momento de “morte/renascimento” metafórico, no qual você precisa mudar a si mesmo. Todavia, o momento lhe pede um tanto mais de foco nas relações, casamento e parcerias harmoniosas. Atenção para não ser abusivo com o outro. O momento é para que haja comunicação e interatividade honesta entre as partes.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você tem sido desafiado com intensas transformações emocionais, psíquicas e espirituais. Questões antigas e relegadas ao subconsciente tem emergido e lhe pedem transformação e cura. Todavia, o momento lhe pede foco na vida material, serviço e ser útil. Esta alegria de viver a vida material lhe facilita a integração das curas sutis. Atenção para abusos psicológicos ou emocionais. O momento é para focar em seu valor próprio, produzir e prosperar.





Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique