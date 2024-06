VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você tem sido desafiado com intensas transformações no campo da vida material, rotinas, trabalho e/ou saúde. Todas estas transformações devem ser abarcadas e vividas. Todavia, o momento lhe pede que volte seu foco um tanto mais para o espiritual ou aquilo que lhe faça sentido emocionalmente. Se permita esse bálsamo para que possa ter olhos renovados para a vida material. Atenção para abusos de trabalho ou na saúde. Momento para se permitir transformações internas.





Transformação e purificação

Plutão em Aquário tem trazido profundas transformações que envolvem o coletivo, as comunicações em massa, as organizações, as novidades e mudanças de paradigma. Hoje ocorre uma oposição a Vesta em Leão. Aqui somos deparados pelo tema da purificação pessoal versus transformações coletivas. Também temas de dominação e submissão nas relações precisam ser trabalhados. Um tanto de interiorização pode ser útil para se processar as profundas mudanças pessoais em coletivas do momento.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique