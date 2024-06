"Divertida Mente 2", longa animado da Pixar, pode se tornar o filme de maior bilheteria do ano nos Estados Unidos. A produção, que acompanha Riley e seus conflituosos sentimentos, já arrecadou US$ 13 milhões nas sessões de pré-estreia dos EUA.

Segundo o site de notícias The Hollywood Reporter, "Divertida Mente 2" deve faturar US$ 100 milhões em seu fim de semana de estreia. A produção pode ser a primeira de 2024 a alcançar o feito, superando "Duna: Parte 2", que acumulou US$ 82,5 milhões em seus primeiros dias no circuito comercial.

Com estreia prevista para 20 de junho no Brasil, o longa é a continuação de "Divertida Mente", de 2015. No primeiro filme, a pré-adolescente Riley precisa lidar com um turbilhão de emoções ao se mudar do Meio-Oeste dos EUA para São Francisco.





Após nove anos do lançamento do primeiro filme, a sequência vai acompanhar uma Riley mais velha e suas novas emoções - Ansiedade, Tédio, Vergonha e Inveja - que chegam de surpresa na sala de controle da sua mente.