crédito: Ana Paula Migliari/TV Brasil/Desirée do Vale/Divulgação

O Prêmio Paulo Gustavo deste ano, voltado a personalidades de destaque do humor e da comédia, vai conceder homenagens póstumas a Ziraldo e Mussum. Entre os agraciados, está também o humorista e apresentador Paulo Vieira.





Em abril, o cartunista Ziraldo, criador de O Menino Maluquinho, morreu por falência múltipla dos órgãos. É também em 2024 que a morte da estrela de Os Trapalhões, Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, completa 30 anos.

A iniciativa condecora anualmente até cinco artistas, personalidades, grupos ou organizações por suas contribuições à cultura brasileira por meio do humor e da comédia, incluindo as artes circenses e as formas de comicidade popular.





A lista de premiados, divulgada pela Câmara dos Deputados na quinta-feira (13), foi feita pelo Conselho Deliberativo do prêmio, composto pela 2ª secretária da Câmara, a deputada Maria do Rosário (PT-RS) e pelos integrantes da Comissão de Cultura.





O prêmio consiste em um diploma de menção honrosa e será concedido aos vencedores pelo presidente da Comissão, o deputado Aliel Machado (PV-PR), e pela 2ª secretária.





A cerimônia está marcada para o dia 5 de novembro deste ano, no Salão Nobre da Câmara.

CONFIRA A LISTA COMPLETA:





Antônio Carlos Bernardes Gomes (Mussum) - in memoriam





Julieta Hernández (Palhaça Jujuba) - in memoriam





Ziraldo - in memoriam





Nathalia Ponto Cruz, atriz e roteirista





Paulo Vieira, humorista e apresentador