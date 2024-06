O ator e diretor Jitman Vibranovski comemora seis décadas de carreira com Édipo, personagem do dramaturgo Sófocles que viveu na Grécia no século 5 a.C. A peça chega a Belo Horizonte neste sábado (15/6), com sessão às 20h, no Espaço Aberto Pierrot Lunar, no Bairro Floresta.



Dirigida e adaptada por Jitman, “Édipo eu” estreou em março deste ano no Rio de Janeiro, onde segue em cartaz.



Sozinho, o ator, de 78 anos, interpreta sete personagens. Além de Édipo, ele encarna Jocasta, Creonte, Tirésias, o Sacerdote do Povo, o Mensageiro e o Criado. Cada um deles ganha prosódias e gestos próprios. Não há cenários e figurinos – Vibranovski surge em cena vestido com um terno.



A tragédia grega “Édipo rei” relata a jornada do soberano de Tebas. Amaldiçoado pelos deuses, Édipo mata o próprio pai e se casa com a mãe, sem saber que é filho dos dois. Desesperado, fura os dois olhos e passa a vagar como mendigo.



Recentemente, Jitman Vibranovski trouxe a BH outro personagem emblemático: Karl Marx, o revolucionário pensador alemão.



Em “Marx baixou em mim – Uma comédia indignada”, o filósofo, que morreu em 1883, volta à Terra, revoltado com a deturpação de suas ideias e com a injustiça social.





“ÉDIPO EU”



Adaptação do texto de Sófocles por Jitman Vibranovski. Sábado (15/6), às 20h, no Espaço Aberto Pierrot Lunar (Rua Ipiranga 137, Floresta). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla.