O cantor Jão lançou na noite dessa terça-feira o álbum “Supernova”, versão deluxe de “SUPER”, lançado em 2023. Ao todo, são oito novas faixas, sendo sete inéditas e uma “versão estendida” de uma música do álbum anterior. Segundo o cantor, o lançamento foi uma forma de agradecer os fãs pelo carinho e dedicação.







“Supernova agora é de vocês! É um presente pra agradecer pela turnê. Escrevemos essas músicas de 2021 pra cá, algumas sobre o que já passou, outras sobre o que estou vivendo - entre camarins, passagens de som e voos. Precisava dizer mais pra seguir com a página em branco para um novo disco. Nos vemos no J5!”, escreveu nas redes sociais.







Anteriormente, Jão havia dito que as novas músicas são autobiográficas. “Minha vida tomou novos rumos e sinto que algumas faixas que foram criadas na época e não entraram no disco original, como ‘Acidente’ e ‘Carnaval’, eram necessárias para completar o que eu tinha para dizer e seguir com uma página em branco para o quinto álbum”, apontou.





Ele também explicou que não haverá clipe do novo trabalho. Segundo o artista, "não é o propósito", são "8 faixas para digerir". As canções mesclam romantismo e erotismo, marca registrada do cantor de 29 anos, e conquistaram os fãs de cara.





Em “Modo de dizer”, ele responde ao jornal Estadão, que publicou uma crítica que dizia que as músicas do artista são ultrapassadas e adolescentes demais. “E, dependendo do que eu digo, capaz que saia no jornal. E com essa idade, ficou meio tarde para ser sentimental”, canta, ironizando. O trecho foi muito elogiado pelos ouvintes. “ele falando sobre o crítico que falou que ele é muito velho para as letras que escreve, EU AMO ESSE HOMEM!!!”

Outro destaque é “Paranoid”, em que Jão canta em inglês. “‘Paranoid’ foi uma facada no peito”, disse um fã nas redes sociais. Em “O triste é que eu te amo”, o cantor trouxe um sample de “Young folks”, da banda Peter Bjorn and John, se tornado um dos poucos artistas a conseguirem autorização para o sample.