A 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira será realizada nesta quarta-feira (12/6), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O evento premiará cantores, compositores, produtores e musicistas que mais se destacaram no decorrer de 2023, em 33 categorias.

Apresentada por Regina Casé, a cerimônia será transmitida ao vivo, a partir das 20h45, pelo Canal Brasil, Globosat + Canais Ao Vivo e pelo canal do Prêmio da Música Brasileira no YouTube.

A noite terá celebração especial dedicada a Tim Maia. Serão 11 apresentações inéditas de clássicos do artista, interpretados por Marisa Monte (“Você”), Ney Matogrosso (“Azul da cor do mar” e “Primavera”), Seu Jorge (“Bom senso/ Que beleza”) e Isa (“Não quero dinheiro”), entre outros.

As cantoras Wanderléa e Urias lideram entre os mineiros que concorrem ao prêmio, com duas indicações cada. A musa da Jovem Guarda disputa as categorias intérprete de MPB e lançamento de álbum, com “Wanderléa canta choros”.

Urias concorre em lançamento eletrônico e lançamento em língua estrangeira, com o disco “Her mind”.

O rapper belo-horizontino Djonga, ao lado de Jorge Aragão em “Respeita”, foi indicado ao prêmio de lançamento/música urbana. Os mineiros Rionegro e Solimões disputam o troféu de melhor dupla de canção popular/sertanejo. Paula Fernandes concorrerá a intérprete/sertanejo. A banda Pato Fu pode levar o troféu na modalidade pop/rock.

A Orquestra Ouro Preto, com o álbum “Haydn & Mozart”, também é candidata ao prêmio, na categoria lançamento erudito.