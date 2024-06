Cristiano, 36, da dupla sertaneja com Zé Neto, 34, teve alta hospitalar na manhã desta terça (11/6) após passar por uma cirurgia de retirada de vesícula biliar. No domingo (9/6), o sertanejo sentiu fortes dores abdominais e precisou passar pelo procedimento, que não teve nenhum tipo de intercorrência.





Em comunicado, a assessoria de imprensa afirmou que o artista passou mal depois de uma apresentação no Arraial Estrelado, em São Paulo. "O cantor iniciou com quadro de intensa dor abdominal e se dirigiu para o hospital Israelita Albert Einstein, onde realizou exames, sendo indicada a cirurgia para tratamento em caráter de urgência", informaram.

Após a alta, Cristiano seguirá em repouso, em casa, nos próximos dias.





De acordo com a assessoria, Cristiano já está em sua casa em São José do Rio Preto, com sua família. "Reforçamos que Zé Neto irá cumprir a agenda de shows sozinho, até o retorno de seu parceiro Cristiano".