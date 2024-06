Paolla Oliveira exibiu sensualidade ao posar com um look transparente nesta quarta-feira (5).





A atriz compartilhou uma série de fotos de um ensaio sensual. Nos stories do Instagram, ela também divulgou um vídeo do ensaio.

Nas imagens, Paolla Oliveira aparece em um cenário laranja, harmonizando com o look transparente, destacando as curvas de seu corpo.

Os fãs não pouparam elogios. “Se ela me batesse, eu que pediria desculpas”, comentou um. “Maravilhosa demais”, escreveu outro. “Como é ser a mulher mais linda desse planeta, hein Paolla?”, disse mais um admirador.